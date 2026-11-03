Ночью в Латгале объявили тревогу - в Балвском крае упал летательный объект

В 00:10 в Балвском и Лудзенском краях была объявлена угроза в воздушном пространстве и разослано предупреждение оранжевого уровня, а около 00:35 НВС сообщили об отмене угрозы. Это высший из двух уровней предупреждения, когда жителям необходимо укрыться в помещениях и соблюдать принцип двух стен.