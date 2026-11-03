Ночью в Латгале объявили тревогу - в Балвском крае упал летательный объект
Прошедшей ночью в Балвском крае упал летательный объект, сообщили Национальные вооруженные силы (НВС).
В 00:10 в Балвском и Лудзенском краях была объявлена угроза в воздушном пространстве и разослано предупреждение оранжевого уровня, а около 00:35 НВС сообщили об отмене угрозы. Это высший из двух уровней предупреждения, когда жителям необходимо укрыться в помещениях и соблюдать принцип двух стен.
В воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.
"Согласно первоначальной информации, объект упал в Балвском крае", - сообщили НВС. Для уточнения местонахождения объекта и выяснения обстоятельств произошедшего начаты поисковые работы.
НВС призывают жителей, заметивших подозрительный объект или его обломки, не приближаться к ним и немедленно сообщить о находке по единому номеру экстренной помощи 112.
Председатель думы Балвского края Янис Труповниекс сообщил, что объект упал возле Тилжи, но более подробной информации у него нет.