Пожар на улице Твайка был серьезнее, чем казалось: что рассказали люди, работающие рядом

Сообщение о пожаре в производственном здании поступило спасателям вскоре после пяти часов утра, когда на улице еще было темно. Огонь быстро распространился на площади 2250 квадратных метров, охватив почти треть здания. На месте работали восемь пожарных расчетов, также были задействованы три автолестницы.