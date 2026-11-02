Пожар на улице Твайка (02.11.2026)
2 ноября на улице Твайка в Риге вспыхнул масштабный пожар в здании бывшей мебельной фабрики. Из-за повышенной опасности движение по ...
Пожар на улице Твайка был серьезнее, чем казалось: что рассказали люди, работающие рядом
В понедельник утром на улице Твайка в Риге вспыхнул масштабный пожар в здании бывшей мебельной фабрики. Из-за повышенной опасности движение по улице перекрыли, в окрестностях образовались пробки, а общественный транспорт временно перестал курсировать.
Сообщение о пожаре в производственном здании поступило спасателям вскоре после пяти часов утра, когда на улице еще было темно. Огонь быстро распространился на площади 2250 квадратных метров, охватив почти треть здания. На месте работали восемь пожарных расчетов, также были задействованы три автолестницы.
Исполняющий обязанности командира 7-й части Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы, старший лейтенант Александр Иволга рассказал, что из-за большой площади пожара спасателям прежде всего пришлось организовать бесперебойную подачу воды.
Сначала пожарные занимались тушением и обследованием помещений, после чего приступили к выносу оборудования.
Для обеспечения безопасности людей и работы спасателей полиция перекрыла движение транспорта в обоих направлениях на участке протяженностью около 500 метров. Ограничения коснулись и пешеходов. К десяти часам утра интенсивность пожара значительно снизилась, однако в отдельных местах продолжали возникать новые очаги возгорания.
Спустя девять часов после начала тушения дорога по-прежнему оставалась перекрытой. Несмотря на ликвидацию открытого горения, пожарные продолжали работу из-за риска повторных возгораний.
По словам людей, работающих поблизости, раньше в здании располагался мебельный цех. В последние годы производственная деятельность сократилась, однако огромное помещение не было полностью заброшено.
"Там есть оборудование, они занимаются деревообработкой, возможно, делают мебель. Внутри могли находиться станки и материалы. Возможно, поэтому пожар оказался таким масштабным", - рассказал один из работников соседнего предприятия.
Он подчеркнул, что здание не пустовало: часть помещений использовалась, другие оставались незанятыми.
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Последствия пожара оказались серьезными. Значительная часть здания лишилась кровли, внутренние помещения покрылись копотью и были залиты водой во время тушения.
Государственная полиция начала уголовный процесс для выяснения обстоятельств происшествия. Следователям предстоит установить, что стало причиной пожара - техническая неисправность или возможное проникновение посторонних лиц в здание.