Под Ригой столкнулись два грузовика: 400 литров топлива вылились на дорогу

"Я был уже совсем близко. Он медленно ехал, и я думал, что остановится. Но потом смотрю - нет! Тогда уже было слишком поздно. Он даже не остановился перед перекрестком, а просто продолжил движение и повернул. По встречной полосе тоже ехали машины, поэтому уйти в сторону я не мог. Ничего другого не оставалось", - рассказал Алдис программе "Degpunktā".