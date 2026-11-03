Под Ригой столкнулись два грузовика: 400 литров топлива вылились на дорогу
В понедельник утром из-за столкновения двух грузовиков было частично перекрыто движение по Рижской окружной дороге возле Саласпилса. На одном из перекрестков фура, не притормозив, выехала перед другим грузовиком. Его водитель попытался избежать столкновения, резко нажав на тормоз, однако предотвратить аварию не удалось.
В результате столкновения был поврежден топливный бак самосвала вместимостью 400 литров, и все его содержимое вылилось на проезжую часть, сделав участок дороги скользким.
Водитель самосвала Алдис перевозил 25 тонн груза из Сауриеши в Броцены и двигался в направлении Саулкалне. На перекрестке с улицей Миера перед ним неожиданно выехала фура, водитель которой поворачивал направо.
"Я был уже совсем близко. Он медленно ехал, и я думал, что остановится. Но потом смотрю - нет! Тогда уже было слишком поздно. Он даже не остановился перед перекрестком, а просто продолжил движение и повернул. По встречной полосе тоже ехали машины, поэтому уйти в сторону я не мог. Ничего другого не оставалось", - рассказал Алдис программе "Degpunktā".
После столкновения Алдис подошел к водителю второго грузовика, чтобы оказать помощь. Было заметно, что мужчина получил травму головы. Однако поговорить им практически не удалось из-за языкового барьера - пострадавший оказался гражданином Ирландии.
Почему водитель фуры не притормозил перед перекрестком и не оценил дорожную обстановку, предстоит выяснить сотрудникам Государственной полиции.