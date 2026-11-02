Иностранные флаги на Вантовом мосту - выходка несовершеннолетнего хулигана
Два иностранных флага, появившихся на Вантовом мосту с разницей в несколько недель, оказались не случайностью. Рижская муниципальная полиция совместно с Госполицией и Службой госбезопасности установила личность предполагаемого нарушителя.
Рижская муниципальная полиция совместно с Государственной полицией и Службой государственной безопасности установила личность молодого человека, который в октябре дважды самовольно забирался на ванты Вантового моста и прикреплял к ним иностранные флаги. Личность предполагаемого нарушителя удалось установить после анализа записей камер видеонаблюдения и проверки людей, которые могли быть причастны к произошедшему.
Как сообщили в полиции, несовершеннолетний совершал эти действия из хулиганских побуждений.
Как сообщалось ранее, в среду утром с вант Вантового моста сняли флаг Саудовской Аравии. За несколько недель до этого полицейские убрали с моста флаг бывшей Исламской Республики Афганистан.
По факту произошедшего в муниципальной полиции начат процесс об административном правонарушении - нарушении общественного порядка. За такое нарушение физическому лицу может грозить предупреждение или штраф до 500 евро, а юридическому лицу - до 5000 евро.
Ранее вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс заявил, что появление второго за короткий промежуток времени флага исламского государства на Вантовом мосту можно расценивать как провокацию. Он призвал Службу государственной безопасности и другие ответственные ведомства расследовать оба случая. По мнению вице-мэра, произошедшее могло быть проверкой способности государственных служб реагировать на подобные инциденты, а также потенциальным началом более масштабных провокаций против Латвии и ее безопасности.
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