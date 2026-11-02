Иностранные флаги на Вантовом мосту - выходка несовершеннолетнего хулигана

Ранее вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс заявил, что появление второго за короткий промежуток времени флага исламского государства на Вантовом мосту можно расценивать как провокацию. Он призвал Службу государственной безопасности и другие ответственные ведомства расследовать оба случая. По мнению вице-мэра, произошедшее могло быть проверкой способности государственных служб реагировать на подобные инциденты, а также потенциальным началом более масштабных провокаций против Латвии и ее безопасности.