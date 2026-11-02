После пожара движение на участке улицы Твайка будет закрыто как минимум на неделю

Как сообщалось, в понедельник утром на улице Твайка, 4 произошел пожар в производственном здании площадью 2250 квадратных метров. Департамент городского развития Рижской думы принял решение приостановить движение до устранения опасной ситуации. В настоящее время предполагается, что движение на этом участке будет закрыто как минимум на неделю. Время возобновления движения зависит от результатов технического обследования стабильности конструкций наружной стены здания и необходимых решений для устранения опасности.