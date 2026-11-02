После пожара движение на участке улицы Твайка будет закрыто как минимум на неделю
Из-за опасной ситуации после обширного пожара в производственном здании на улице Твайка, 4, в Риге движение на этом участке будет закрыто как минимум на неделю, сообщили в столичном самоуправлении.
Ограничения также распространяются на движение общественного транспорта.
Как сообщалось, в понедельник утром на улице Твайка, 4 произошел пожар в производственном здании площадью 2250 квадратных метров. Департамент городского развития Рижской думы принял решение приостановить движение до устранения опасной ситуации. В настоящее время предполагается, что движение на этом участке будет закрыто как минимум на неделю. Время возобновления движения зависит от результатов технического обследования стабильности конструкций наружной стены здания и необходимых решений для устранения опасности.
Самоуправление призывает водителей своевременно планировать маршруты и по возможности выбирать объездные пути. Из-за ограничений движения на ближайших улицах возможна повышенная интенсивность движения и пробки, поэтому жителей призывают считаться с тем, что время в пути увеличится.
Изменения затронули и общественный транспорт. Как сообщает Rīgas satiksme, троллейбусы 3-го маршрута в направлении Кундзиньсалы и автобусы 49-го маршрута в направлении Даудерсалы курсируют до конечной остановки "Саркандаугава". О возобновлении прежнего движения по маршрутам предприятие сообщит отдельно.