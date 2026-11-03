Латвийским пчеловодам приказали пересчитать свои пчелиные семьи и сообщить о них куда следует

В отчете необходимо указывать пчелиные семьи только по основным местам содержания, а не по временным. Если семьи находятся в нескольких местах содержания и с предыдущей отчетной даты в одном из них изменилось количество семей, данные необходимо актуализировать по всем местам содержания по состоянию на дату изменений.