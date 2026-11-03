Пересчитывать пчел пока не требуют.
В Латвии
Сегодня 08:21
Латвийским пчеловодам приказали пересчитать свои пчелиные семьи и сообщить о них куда следует
Служба поддержки села (Lauku atbalsta dienests - LAD) призвала владельцев и держателей медоносных пчелиных семей до 30 ноября подать отчет, указав количество пчелиных семей по состоянию на 1 ноября.
Отчет можно подать в электронном виде одним из следующих способов:
- В мобильном приложении Регистра животных, выбрав "Подать сообщение", а затем "Отчет о пчелиных семьях в месте содержания стада".
- В Единой электронной системе подачи заявок (EPS), в доступном после авторизации разделе Регистра животных "Животноводство", выбрав "Зарегистрировать события с животными (Журнал места содержания)", вид "Пчелиные семьи" и раздел ввода данных "Отчет о пчелиных семьях".
В отчете необходимо указывать пчелиные семьи только по основным местам содержания, а не по временным. Если семьи находятся в нескольких местах содержания и с предыдущей отчетной даты в одном из них изменилось количество семей, данные необходимо актуализировать по всем местам содержания по состоянию на дату изменений.
Сообщать количество пчелиных семей необходимо дважды в год – по состоянию на 1 мая и 1 ноября.
Если необходима консультация или помощь при вводе данных, LAD предлагает звонить на свой информационный телефон +371 67095000 с 8:00 до 20:00.