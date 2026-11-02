Игла в хэллоуинской конфете? В Латвии полиция начала проверку после тревожного сообщения
В Латвии полиция начала проверку после сообщения о том, что в конфете, полученной ребенком во время празднования Хэллоуина в Звейниекциемсе, якобы обнаружили иглу.
Государственная полиция Латвии начала проверку после сообщения о том, что в конфете, которую ребенок получил во время празднования Хэллоуина в Звейниекциемсе, якобы нашли иглу. При этом в полиции обращают внимание, что подобные сообщения появляются практически каждый год. Во время Хэллоуина правоохранители регулярно замечают в социальных сетях публикации о якобы обнаруженных в конфетах острых предметах.
История из Звейниекциемса также началась с публикации в соцсетях. Автор разместил фотографию и возмутился подарком от местных жителей, призвав родителей быть осторожными, если их дети накануне ходили по домам и собирали сладости.
Сообщение быстро вызвало оживленную дискуссию. Причем комментаторы разделились на несколько лагерей: одни считают, что детям вообще нельзя брать угощения у незнакомых людей, другие подозревают очередную интернет-провокацию, а третьи возмущены тем, что ответственность за возможную опасную выходку перекладывают исключительно на родителей.
"Почему виноваты родители, а не тот, кто положил иглу?"
Многие пользователи соцсетей убеждены, что взрослые должны с самого детства объяснять детям правила безопасности и не разрешать принимать угощения от незнакомцев.
"Неважно, праздник это или обычный день, детям не нужно ничего брать у чужих людей! Об этом постоянно говорят: нельзя садиться в чужие машины, принимать сладости, уходить с незнакомцами. Этому нужно научить ребенка", - написала одна из участниц обсуждения.
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Другие комментаторы считают, что родители сами подвергают детей опасности, разрешая им ходить по незнакомым домам и квартирам. Некоторые советуют просто покупать детям сладости самостоятельно, вместо того чтобы отправлять их собирать угощения у незнакомых людей. "Почему бы родителям самим не купить детям конфеты, а не отпускать их один раз в год ходить по чужим квартирам?" - задается вопросом одна из пользовательниц. В комментариях также звучат опасения, что в сладости могут подмешать не только острые предметы, но и какие-либо вещества, которые невозможно обнаружить при обычном осмотре.
Однако далеко не все согласны с тем, что в произошедшем прежде всего следует обвинять родителей. Некоторые пользователи возмущены тем, что обсуждение быстро переключилось с возможного преступления на поведение семей, разрешивших детям праздновать Хэллоуин.
"Получается, родитель, который один раз в году разрешил ребенку пойти с друзьями в костюме собирать конфеты, - сатанинское чудовище. А человек, который засунул иглы в сладости, - просто ангел? По комментариям складывается впечатление, что это нормально. Конечно, родители отвечают за своих детей, но почему мы обсуждаем безответственных родителей, а не мерзавцев, которые делают такое с чужими детьми?" - возмутилась одна из участниц дискуссии.
Пользователи сомневаются в достоверности истории
Немало комментаторов отнеслись к сообщению скептически. Некоторые отметили, что подобные фотографии появляются в интернете практически каждый год, и предположили, что речь может идти о попытке привлечь внимание к публикации. "Не верю. Каждый год на Хэллоуин появляются такие якобы реальные фотографии. Если бы это было правдой, эти люди уже сидели бы в тюрьме. Провокация, ничего больше", - написала одна из пользовательниц.
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Другие обратили внимание на то, что в разных населенных пунктах появляются сообщения об одинаковых случаях. В обсуждении упоминались Огрe, Юрмала, Кенгарагс и другие места. Один из комментаторов предположил, что фотографии с иглами могут использоваться ради просмотров и комментариев в социальных сетях.