Игла в хэллоуинской конфете? В Латвии полиция начала проверку после тревожного сообщения

Другие комментаторы считают, что родители сами подвергают детей опасности, разрешая им ходить по незнакомым домам и квартирам. Некоторые советуют просто покупать детям сладости самостоятельно, вместо того чтобы отправлять их собирать угощения у незнакомых людей. "Почему бы родителям самим не купить детям конфеты, а не отпускать их один раз в год ходить по чужим квартирам?" - задается вопросом одна из пользовательниц. В комментариях также звучат опасения, что в сладости могут подмешать не только острые предметы, но и какие-либо вещества, которые невозможно обнаружить при обычном осмотре.