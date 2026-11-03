Рижский аэропорт объявил о начале нового этапа своего развития. Что планируется в этот раз?

Новые ангары планируется построить в западной части территории аэропорта, со стороны Скулте. Инвесторам предложат возможность получить право застройки, чтобы за собственные средства спроектировать, построить и в дальнейшем эксплуатировать ангары технического обслуживания воздушных судов и необходимую для их работы инфраструктуру. В зависимости от результатов конкурса проекты смогут реализовать один или несколько инвесторов, а конкретные площади земельных участков и условия застройки будут определены в ходе конкурса.