Рижский аэропорт объявил о начале нового этапа своего развития. Что планируется в этот раз?
Рижский аэропорт сообщил о том, что начинает отбор претендентов на участие в конкурсе по строительству ангаров для технического обслуживания, ремонта и содержания воздушных судов на территории аэропорта. В аэропорту полагают, что проект превратит воздушную гавань Риги в многофункциональный авиационный центр Северной Европы.
Цель конкурса – способствовать развитию услуг технического обслуживания воздушных судов, привлекая инвестиции и расширяя спектр доступных в аэропорту авиационных услуг.
Новые ангары планируется построить в западной части территории аэропорта, со стороны Скулте. Инвесторам предложат возможность получить право застройки, чтобы за собственные средства спроектировать, построить и в дальнейшем эксплуатировать ангары технического обслуживания воздушных судов и необходимую для их работы инфраструктуру. В зависимости от результатов конкурса проекты смогут реализовать один или несколько инвесторов, а конкретные площади земельных участков и условия застройки будут определены в ходе конкурса.
"Инфраструктура технического обслуживания воздушных судов – одно из важных направлений развития, которое позволит расширить спектр доступных в аэропорту услуг, привлечь инвестиции и способствовать развитию авиационных услуг с высокой добавленной стоимостью", – заявила председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня.
Конкурсный диалог пройдет в два этапа. На первом этапе будут оценены квалификация, опыт и планы развития претендентов. На втором этапе с отобранными участниками состоится конкурсный диалог, в ходе которого будут уточнены необходимые площади земельных участков, технические требования и условия реализации проектов.