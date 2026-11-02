На Хэллоуин в Бауcком крае полиция нашла на улице четырехлетнего ребенка без взрослых

Во время проверки выявили несколько нарушений. Начаты два административных процесса в отношении несовершеннолетних, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из этих подростков также нарушил установленное ограничение на пребывание на улице после 22:00 - ему еще не исполнилось 16 лет.