На Хэллоуин в Бауcком крае полиция нашла на улице четырехлетнего ребенка без взрослых
В Бауcком крае в ночь Хэллоуина на улице обнаружили четырехлетнего ребенка, который находился без присмотра взрослых. Во время полицейского рейда также выявили несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения, пьяного родителя, не способного заботиться о дочери, и другие нарушения.
Вечером, когда на улицах и в общественных местах было много детей и подростков, муниципальная полиция совместно с сотрудниками профилактической группы Государственной полиции провела рейд. Его целью было следить за общественным порядком, безопасностью несовершеннолетних и ответственностью родителей за детей.
Во время проверки выявили несколько нарушений. Начаты два административных процесса в отношении несовершеннолетних, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из этих подростков также нарушил установленное ограничение на пребывание на улице после 22:00 - ему еще не исполнилось 16 лет.
Еще в одном случае незадолго после 22:00 двое малолетних детей спешили домой, но задержались из-за очереди в магазине. Полицейские доставили обоих домой и передали родителям. С детьми и взрослыми провели профилактические беседы.
Отдельный административный процесс начат из-за того, что четырехлетний ребенок находился на улице один - без взрослого или сопровождающего, которому исполнилось хотя бы 13 лет.
Еще один случай касался родителя, который находился в общественном месте в настолько сильном алкогольном опьянении, что не мог позаботиться о своей малолетней дочери. В связи с этим начат административный процесс. Кроме того, проводится проверка по факту возможного незаконного употребления наркотических или психотропных веществ.
Во время рейда полицейские также вынесли пять устных предупреждений детям за езду на велосипедах без защитных шлемов или без соответствующего удостоверения на право управления велосипедом.
Кроме того, полиция получила заявления о случаях, когда во время хэллоуинских развлечений жилые дома забрасывали яйцами.
"Мы рады, что празднование Хэллоуина завершилось и жители края смогли насладиться праздничной атмосферой. В то же время хочу подчеркнуть, что даже во время праздников важно соблюдать общественный порядок, уважать окружающих, которые не отмечают эти праздники, и считаться с их выбором", - заявил начальник муниципальной полиции Бауского края Рейнис Икауниекс.
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Полиция поблагодарила всех, кто праздновал ответственно и с уважением к другим. Руководитель ведомства призвал помнить, что праздники предназначены для радости, а не для порчи чужого имущества и нарушения общественного порядка.
В самоуправлении подчеркивают, что целью рейда было не только предотвращение возможных правонарушений, но и забота о безопасности детей и подростков в период, когда хэллоуинские мероприятия собирают много несовершеннолетних в общественных местах.