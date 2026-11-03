Люди ушли в Эстонию: город Валка находится на грани финансового краха
Пограничный город Валка неплатежеспособен, и краевая дума согласилось начать процесс финансовой стабилизации. Сотрудничество с соседней Валгаской волостью Эстонии прекратилось. Об этом сообщает эстонское общественное СМИ rus.err.ee.
"В Латвии размер местного бюджета зависит от численности населения. В регистре самоуправления Валки числится 8000 жителей, однако еще около тысячи человек за прошедшие годы зарегистрировались в Валгаской волости, поскольку в Эстонии пособия выше, а система здравоохранения лучше. Еще 500 человек ежедневно ездят и ходят на работу в Эстонию. Их налоги до Валки не доходят", - отмечает эстонское СМИ.
"Мы все так же должны обеспечивать защиту прав детей, работу муниципальной полиции и предотвращение кибератак. Все это стоит дорого, а значит, у нас остается все меньше средств на спорт, культуру и общественные мероприятия. Это неправильно", – сказал председатель самоуправления Валки Вент Арманд Крауклис.
Государственный контроль Латвии в свою очередь упрекает Валку в расходах, на покрытие которых не было гарантированных поступлений в бюджет, а также в серьезном беспорядке в сфере теплоснабжения и водоснабжения.
Как отмечает rus.err.ee, две страны связывает зона отдыха Пудрумяэ. Но в дальнейшем подобные инвестиции как минимум на какое-то время прекратятся, поскольку теперь самоуправление Валки будет выполнять только самые необходимые для жителей проекты.
"Непосредственно перед Валгой у Валки задолженности нет. Вместе с тем администрация Валгаской волости приступила к разработке совместной стратегии Валга–Валка, которая является очень важным документом для получения средств Европейского союза, совместно с Видземским регионом планирования. Не исключено, что самоуправление Валки объединится с каким-нибудь несколько более состоятельным самоуправлением региона – будь то Смилтене или Валмиера", – сказал в интервью эстонскому порталу руководитель Валгаской волости Март Казе.