Люди ушли в Эстонию: город Валка находится на грани финансового краха

"В Латвии размер местного бюджета зависит от численности населения. В регистре самоуправления Валки числится 8000 жителей, однако еще около тысячи человек за прошедшие годы зарегистрировались в Валгаской волости, поскольку в Эстонии пособия выше, а система здравоохранения лучше. Еще 500 человек ежедневно ездят и ходят на работу в Эстонию. Их налоги до Валки не доходят", - отмечает эстонское СМИ.