В торговом центре в Риге появилась огромная голова. Людям предлагают отрывать от нее куски
В торговом центре Spice Life состоялась презентация арт-инсталляции SKIN THE ARCHITECT, впервые показанной на открытии Таллинской архитектурной биеннале TAB’26.
"Наконец инсталляцию можно посмотреть в Риге. Ее цель - поднять вопрос о бесплатном труде, проектах с заниженной оплатой, а также просьбах "сделать подешевле" и дать скидку. Двухметровая металлическая голова архитектора, оклеенная чертежами, теперь открыта для посетителей в том виде, в каком ее оставили гости биеннале: с оторванными слоями, рубцами и оголенными участками", - поясняет председатель правления Латвийского профсоюза архитекторов, инженеров и дизайнеров (LAIDA) Нормундс Жиедс.
По данным Центрального статистического управления, архитекторы с магистерской степенью зарабатывали в среднем 1664 евро в месяц брутто. Все работники с магистерской степенью получали 2094 евро, то есть на 21% больше. Строительные рабочие получали 1369 евро, то есть лишь на 22% меньше архитекторов. После как минимум пяти лет учебы разница с рабочей профессией составляет около пятой части.
По расчетам авторов проекта - профсоюза LAIDA - для дома площадью 100 м² стоимостью около 250 000 евро архитектурная часть обходится примерно в 1500-2000 евро, то есть составляет менее 1% стоимости строительства. При этом именно она определяет результат, с которым люди живут десятилетиями.
"Неоплаченный и низкооплачиваемый труд - беда архитектурной отрасли, хотя не только ее, - объясняет председатель правления LAIDA. - Вы же не просите стоматолога сделать пломбу подешевле или быстро почистить камень на нижней челюсти. А с архитектором торговаться считается нормой. Мы хотели сделать это явление видимым и обсудить его с широкой общественностью".
"Разговор об архитекторах на самом деле - разговор о цене любого труда", - отмечает автор инсталляции Лигита Бреге. Инсталляция говорит о несправедливой оплате и бесплатном труде архитекторов, но авторы подчеркивают, что вопрос гораздо шире одной профессии. Когда работу оценивают прежде всего по цене, возникает замкнутый круг: чем охотнее специалисты уступают, тем меньше заказчики готовы платить. Низкая цена становится ориентиром для следующих заказов, качество отходит на второй план, а работа ниже реальной стоимости превращается в рыночную норму. Так происходит в любой отрасли, где труд трудно измерить и легко "выторговать".
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Посетители приглашаются отрывать от головы слои "кожи". Каждый фрагмент символизирует очередную просьбу поработать бесплатно: "просто набросать концепцию", поучаствовать в конкурсе без гонорара, подписать проект за символическую сумму. В Таллине одни отрывали маленький кусочек, другие много. Нынешняя "ободранная" форма объекта - результат этих действий.
Экспозиция доступна до конца ноября.