В торговом центре в Риге появилась огромная голова. Людям предлагают отрывать от нее куски

"Разговор об архитекторах на самом деле - разговор о цене любого труда", - отмечает автор инсталляции Лигита Бреге. Инсталляция говорит о несправедливой оплате и бесплатном труде архитекторов, но авторы подчеркивают, что вопрос гораздо шире одной профессии. Когда работу оценивают прежде всего по цене, возникает замкнутый круг: чем охотнее специалисты уступают, тем меньше заказчики готовы платить. Низкая цена становится ориентиром для следующих заказов, качество отходит на второй план, а работа ниже реальной стоимости превращается в рыночную норму. Так происходит в любой отрасли, где труд трудно измерить и легко "выторговать".