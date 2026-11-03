"Культура - не роскошь": творческие организации Латвии призвали не отбирать у них деньги

Для сравнения организации приводят среднюю зарплату в общественном секторе во втором квартале 2026 года – 1926 евро до уплаты налогов, или примерно 1424 евро после применения стандартных налогов. Таким образом, творческая стипендия приблизительно на 14% ниже этой суммы. При этом стипендия не равнозначна зарплате, а сравнение не отражает всех различий в социальной защите.