"Культура - не роскошь": творческие организации Латвии призвали не отбирать у них деньги
Сокращение расходов на культуру в 2027 году может поставить под угрозу работу учреждений и независимых организаций, ухудшить положение творческих работников и сделать культурную жизнь менее доступной. Об этом предупреждают Совет творческих союзов Латвии и Ассоциация неправительственных организаций современной культуры, обратившиеся с открытым письмом к руководству страны и обществу.
Авторы обращения подчеркивают: культура уже сейчас относится к числу самых низкооплачиваемых отраслей общественного сектора. Дальнейшее урезание финансирования угрожает не только заработкам работников, но и сохранению культурного разнообразия Латвии.
Организации напоминают, что в преамбуле Конституции закреплена задача обеспечить существование и развитие латышской нации, ее языка и культуры на протяжении веков. По мнению подписантов, выполнить ее невозможно без устойчивого финансирования и достойных условий труда для людей, которые создают культуру и делают ее доступной обществу.
Стипендия ниже средней зарплаты
Один из основных источников поддержки независимых деятелей искусства – Государственный фонд культурного капитала. В 2026 году размер установленной фондом творческой стипендии составляет 1220 евро за месяц творческой работы. Однако, как отмечают авторы письма, из-за нехватки средств даже такую поддержку предоставляют на очень короткий срок.
Для сравнения организации приводят среднюю зарплату в общественном секторе во втором квартале 2026 года – 1926 евро до уплаты налогов, или примерно 1424 евро после применения стандартных налогов. Таким образом, творческая стипендия приблизительно на 14% ниже этой суммы. При этом стипендия не равнозначна зарплате, а сравнение не отражает всех различий в социальной защите.
По оценке организаций, многие независимые авторы уже работают на пределе энтузиазма. Дальнейшее сокращение поддержки может поставить под угрозу существование направлений, не имеющих собственной государственной институции, в том числе литературы, современного танца и организаций визуального искусства.
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В НГО – в среднем 797 евро из средств фонда
Отдельно авторы обращения говорят о положении неправительственных организаций культуры. Они развивают новые художественные направления, поддерживают международное сотрудничество и обеспечивают доступ к культуре разным группам общества. Для этой работы нужны не только авторы и исполнители, но и административные, технические и другие специалисты.
Согласно приведенным в письме данным Государственного фонда культурного капитала, в 2025 году среднее месячное вознаграждение за работу в финансируемых им неправительственных организациях культуры из средств самого фонда составляло 797 евро. По отдельным должностям сумма варьировалась примерно от 630 до 1072 евро в месяц.
Эти показатели, отмечают организации, демонстрируют, насколько ограничены возможности обеспечивать сотрудникам достойную оплату труда.
Культура рискует стать привилегией
Авторы письма признают, что организации и творческие работники ищут возможности самостоятельно зарабатывать и обеспечивать свою деятельность. Однако существование латвийской культуры нельзя основывать исключительно на их самоотверженности или готовности жителей платить все больше.
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Если государственное финансирование сокращается, а расходы перекладываются на посетителей, культура рискует превратиться в привилегию узкого круга людей. По мнению подписантов, это противоречит ее роли как общей ценности, объединяющей общество, укрепляющей язык и идентичность, развивающей творческое и критическое мышление.
"Культура – не просто статья расходов государственного бюджета. Это инвестиция в развитие латвийского общества, его устойчивость и будущее", – говорится в обращении.
При принятии бюджета на 2027 год организации призывают правительство и Сейм не сокращать расходы на культуру, сохранить необходимое финансирование учреждений и НГО, а также обеспечить доступную и достаточную поддержку творческих работников.
"Культура – не роскошь. Это основа существования и развития Латвии", – подчеркивают авторы обращения.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвия направит 15 000 евро на восстановление культурного наследия Украины.