От чего зависит цена OCTA и что изменится для водителей Латвии с 1 июля 2027 года
Фото: LETA
Важно, что новые правила планируется применять к договорам OCTA, которые вступят в силу начиная с 1 июля 2027 года.
В Латвии

От чего зависит цена OCTA и что изменится для водителей Латвии с 1 июля 2027 года

Отдел информации

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Почему один и тот же полис обязательного автострахования (OCTA) у разных компаний может стоить совершенно по-разному? На цену влияют не только автомобиль и водительский стаж, но и множество других факторов. А с 1 июля 2027 года в Латвии планируется ввести новые правила, которые упростят получение компенсации после дорожно-транспортных происшествий.

Почему цены на OCTA отличаются?

Стоимость обязательной страховки зависит от целого ряда обстоятельств: типа автомобиля, годового пробега, опыта водителя, истории аварий и статистики страховых выплат. Учитываются также общие экономические тенденции и расходы на ремонт автомобилей.

Например, водители с небольшим стажем считаются более рискованной категорией. По данным Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB), в 2025 году средняя страховая выплата за аварии, спровоцированные водителями со стажем до двух лет, была почти на 13% выше среднего показателя.

При этом у каждой страховой компании есть собственная система оценки рисков, подробности которой являются коммерческой тайной. Теоретически страховщики могут учитывать даже необычные факторы, например цвет автомобиля, если статистика подтверждает его связь с аварийностью. Однако это вовсе не означает, что цвет машины действительно влияет на стоимость OCTA.

Еще один важный фактор - подорожание ремонта и медицинских услуг. Страховщикам приходится заранее прогнозировать возможные расходы, поэтому цены на одинаковые полисы у разных компаний могут заметно различаться.

Аварии обходятся все дороже

Согласно статистике LTAB, за последние пять лет количество дорожно-транспортных происшествий существенно не изменилось, однако их последствия стали обходиться значительно дороже.

Средняя страховая выплата выросла почти на 23% и уже превышает 1800 евро. Это более чем на 300 евро больше, чем в 2021 году.

Особенно дорого могут обойтись аварии, в которых пострадали люди. Например, летом 2022 года автомобиль с латвийской регистрацией, не имевший действующей OCTA, стал причиной ДТП в Нидерландах. В результате серьезно пострадал велосипедист. На сегодняшний день зарезервированная сумма компенсации составляет 2 миллиона евро.

Этот случай показывает, что OCTA защищает не только от расходов на ремонт чужого автомобиля, но и от гораздо более серьезных финансовых последствий аварии.

Что изменится с 1 июля 2027 года?

Одно из главных запланированных нововведений - возможность обращаться за страховым возмещением непосредственно в свою страховую компанию.

Сейчас, если водитель пострадал в ДТП, которое произошло по вине другого застрахованного автомобилиста, ему обычно необходимо обращаться к страховщику виновника.

С 1 июля 2027 года планируется постепенно ввести новый порядок, при котором пострадавший сможет решать вопрос компенсации со своей страховой компанией. Для этого должны соблюдаться два условия:

  • В аварии никто не пострадал.
  • Ущерб, причиненный автомобилю, не превышает 50 000 евро.

В таком случае страховая компания пострадавшего выплатит компенсацию, а затем самостоятельно урегулирует финансовые вопросы со страховщиком виновника ДТП.

Важно, что новые правила планируется применять к договорам OCTA, которые вступят в силу начиная с 1 июля 2027 года.

Для водителей это должно упростить процедуру получения возмещения: вместо обращения в незнакомую страховую компанию можно будет взаимодействовать со своим страховщиком.

В LTAB отмечают, что для введения новой системы потребуется серьезная подготовка, включая обмен информацией между страховщиками и организацию взаимных расчетов.

Будет ли OCTA дорожать дальше?

По оценке LTAB, цены на OCTA в Латвии пока остаются сравнительно низкими на фоне других европейских стран. Однако расходы на ремонт автомобилей, лечение и реабилитацию пострадавших продолжают увеличиваться. Это заставляет страховые компании пересматривать оценку рисков и размер необходимого страхового покрытия.

В дальнейшем система страховых выплат также может стать более цифровизированной. В частности, предполагается активнее использовать искусственный интеллект, чтобы ускорить рассмотрение заявлений и сделать получение компенсаций удобнее для водителей.

Темы

OCTAДТПИскусственный интеллект

Другие сейчас читают