От чего зависит цена OCTA и что изменится для водителей Латвии с 1 июля 2027 года

При этом у каждой страховой компании есть собственная система оценки рисков, подробности которой являются коммерческой тайной. Теоретически страховщики могут учитывать даже необычные факторы, например цвет автомобиля, если статистика подтверждает его связь с аварийностью. Однако это вовсе не означает, что цвет машины действительно влияет на стоимость OCTA.