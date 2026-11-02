Хакеры нашли новое "развлечение" - удаленно портить продукты в супермаркетах

Он пояснил, что системы охлаждения крупных продуктовых магазинов, как правило, цифровые и подключены к сети. В ходе нынешних атак злоумышленники целенаправленно ищут уязвимости в определенных устройствах. "Все торговые сети уже начали решать эту проблему и обновили свои контроллеры. Однако есть учреждения, где до сих пор установлены старые, не обновленные контроллеры. Именно на них хакеры сейчас и нацеливаются", - рассказал представитель производителя холодильного оборудования.