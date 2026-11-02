Хакеры нашли новое "развлечение" - удаленно портить продукты в супермаркетах
Хакеры атаковали системы охлаждения продуктовых магазинов сразу в нескольких европейских странах - Эстонии, Швеции, Бельгии и Нидерландах. В одном из эстонских супермаркетов злоумышленники смогли дистанционно поднять температуру в холодильной витрине до 50 градусов.
Утром в понедельник кибератаке подверглась крупная эстонская сеть продуктовых магазинов. Злоумышленники получили доступ к компьютеру, который использовался для дистанционного управления холодильным оборудованием, и подняли температуру в холодильной витрине до 50 градусов. Об этом сообщил руководитель производителя и поставщика холодильных систем Kitman Coldtech Ян Мутсо. В интервью эстонскому общественному СМИ ERR он отказался раскрыть название пострадавшей торговой сети. При этом пострадали и другие предприятия в Эстонии, не являющиеся клиентами Kitman Coldtech.
Злоумышленники получили доступ к компьютеру, управляющему холодильной системой старого поколения производства Danfoss, и изменили настройки температуры, повысив ее до 50 градусов.
Мутсо отметил, что способ атаки напоминает инциденты, произошедшие в октябре во Франции и Нидерландах. Тогда хакеры также вмешивались в работу цифровых систем охлаждения супермаркетов и меняли температурные настройки.
Он пояснил, что системы охлаждения крупных продуктовых магазинов, как правило, цифровые и подключены к сети. В ходе нынешних атак злоумышленники целенаправленно ищут уязвимости в определенных устройствах. "Все торговые сети уже начали решать эту проблему и обновили свои контроллеры. Однако есть учреждения, где до сих пор установлены старые, не обновленные контроллеры. Именно на них хакеры сейчас и нацеливаются", - рассказал представитель производителя холодильного оборудования.
Серьезного ущерба удалось избежать благодаря тому, что специалисты отреагировали на инцидент в течение десяти минут. Однако, как подчеркнул Мутсо, вмешательство в цифровые системы может напрямую повлиять на безопасность продуктов питания и привести к значительным убыткам.
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Проблемы также в Швеции и Бельгии
О неполадках в холодильном и морозильном оборудовании, которые могли быть вызваны кибератакой, сообщили также шведские торговые сети Ica и Coop.
В ночь на понедельник проблемы с холодильниками и морозильниками возникли в некоторых магазинах Ica в нескольких городах Швеции, в том числе в Стокгольме и Шебу в лене Сконе, сообщило издание Sweden Herald. Также кибератаку обнаружили в шести магазинах Coop. Как отмечает Sweden Herald, похожие инциденты произошли также в продуктовых магазинах Бельгии и Люксембурга.
В Бельгии хакеры повысили температуру в морозильных камерах 15 магазинов Carrefour. Представитель торговой сети подтвердил этот факт. Проблемы с морозильным оборудованием возникли также в магазинах Colruyt и Intermarche, однако представители этих сетей не подтвердили, что причиной стала хакерская атака.
Всего несколько недель назад аналогичная кибератака произошла во Франции и затронула несколько сотен продуктовых магазинов. В некоторых случаях температура оборудования повышалась до 80 градусов, а несколько устройств даже загорелись.