После неудачи на выборах Хосам Абу Мери решил выйти из партии "Единство"

Политик признал, что решение далось ему нелегко: за 16 лет партия и ее представители стали для него словно второй семьей. Тем не менее этот шаг он обдумал тщательно. "Считаю, что сейчас я не могу дать партии то, что ей было бы необходимо на этом этапе перемен", - заявил Абу Мери. По его словам, этим решением завершается один из этапов его политической жизни.