После неудачи на выборах Хосам Абу Мери решил выйти из партии "Единство"
Бывший министр здравоохранения Латвии Хосам Абу Мери решил выйти из партии "Единство" после окончания полномочий 14-го Сейма. Политик заявил, что считает необходимым завершить один этап своей политической жизни и дать партии возможность обновиться. При этом в "Новом Единстве" пока не видят признаков массового ухода других заметных членов.
Политик признал, что решение далось ему нелегко: за 16 лет партия и ее представители стали для него словно второй семьей. Тем не менее этот шаг он обдумал тщательно. "Считаю, что сейчас я не могу дать партии то, что ей было бы необходимо на этом этапе перемен", - заявил Абу Мери. По его словам, этим решением завершается один из этапов его политической жизни.
После объявления результатов выборов Абу Мери посчитал, что должен взять на себя политическую ответственность, и поэтому ушел с поста председателя совета партии.
"С того момента я многое обдумал и пришел к выводу, что иногда самым ответственным решением становится признание того, что пришло время выбрать новый путь", - говорится в заявлении бывшего министра здравоохранения.
По мнению Абу Мери, "Единству" необходимы перезагрузка, новая энергия и новые люди, которые продолжат начатую им политическую работу и объединят единомышленников. Чтобы вернуть доверие общества, партии следует говорить ясным языком и конкретными делами доказывать, что "самое важное - неизменно и всегда - это сильная и безопасная Латвия в сильной Европе".
Абу Мери поблагодарил людей, с которыми работал все эти годы, за совместную деятельность, опыт и сотрудничество. Политик подчеркнул, что доверие в политике нельзя считать чем-то само собой разумеющимся - его необходимо постоянно заслуживать поступками, ответственностью и готовностью меняться.
Сам Абу Мери намерен продолжить работу врачом. Он также готов делиться своим опытом и знаниями, чтобы помогать совершенствовать и развивать систему здравоохранения Латвии. По его словам, желание служить людям и стране остается неизменным.
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В партии не ожидают массового ухода
Решение Абу Мери выйти из "Единства" пока не свидетельствует о том, что партию могут покинуть и другие известные ее представители. Об этом заявил политик "Нового Единства" и депутат 15-го Сейма Эдмунд Юревиц. По его словам, уход Абу Мери не стал большой неожиданностью. После выборов в 15-й Сейм экс-министр публично говорил, что намерен сократить свое участие в активной политической деятельности и не планирует продолжать прежнюю активность в партии.
"Это его личный выбор. Могу лишь поблагодарить его за годы, проведенные в партии, и работу ради общих целей. Я уважаю его решение", - сказал Юревиц.
Отвечая на вопрос, не может ли уход Абу Мери стать началом более масштабного оттока членов партии, Юревиц заявил, что пока не видит таких признаков. Он напомнил, что в начале октября состоялось активное заседание совета партии, в котором участвовали представители из разных регионов Латвии. На встрече обсуждалась ситуация после выборов. По словам Юревица, после неудовлетворительных результатов голосования партии необходимо провести внутреннюю оценку, определить, какие изменения требуются, и договориться о дальнейших действиях.