Рига заставит водителей сбавить скорость: где установят 50 новых лежачих полицейских
Рижским водителям придется чаще сбрасывать скорость: в городе планируют установить 50 новых лежачих полицейских, а еще четыре уже существующих отремонтировать, сообщает Рижское самоуправление. Основная цель - сделать безопаснее жилые районы, где автомобили нередко ездят быстрее, чем хотелось бы местным жителям.
Большинство новых конструкций - 46 из 50 - будут сборными. Еще в четырех местах установят привычные асфальтобетонные лежачие полицейские.
У сборных конструкций есть практическое преимущество: их крепят непосредственно к дорожному покрытию, поэтому не нужно строить дополнительный асфальтовый вал. Устанавливаются они быстрее, а при необходимости их можно демонтировать.
В Рижской думе объясняют выбор в пользу таких конструкций экономией. Сборные лежачие полицейские обходятся в несколько раз дешевле асфальтобетонных. Благодаря этому город сможет оборудовать больше улиц в рамках имеющегося бюджета и быстрее реагировать на обращения жителей.
Новые препятствия для любителей быстрой езды появятся сразу в нескольких районах Риги. В списке - Биерини, Болдерая, Браса, Чиекуркалнс, Дарзциемс, Дрейлини, Дзирциемс, Иманта, Кенгарагс, Плескодале, Плявниеки, Пурвциемс, Тейка, Зиепниеккалнс и Золитуде.
В частности, лежачие полицейские планируют установить на улицах Салнаc, Ясмуйжас и Дзилнас в Плявниеках, Беверинас, Блиденес, Даугулю и Сеяс в Биерини, а также Гунდეგас и Межрозишу в Болдерае.
В первую очередь такие конструкции появятся в жилых зонах и на улицах рядом с жилыми домами. Их задача - заставить водителей снижать скорость и тем самым защитить пешеходов, велосипедистов и других участников движения.
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При выборе мест учитывали организацию дорожного движения и необходимость ограничить скорость автомобилей на конкретных участках. Впрочем, для жителей это означает не только более безопасные улицы, но и дополнительные препятствия на привычных маршрутах.