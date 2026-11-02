Эксперт: "Многие люди в Латвии больше не могут позволить себе посещать мероприятия"
В Латвии заметно сократилось число посещений концертов и других музыкальных мероприятий. За первые девять месяцев 2026 года показатель снизился на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно данным организации по коллективному управлению авторскими правами AKKA/LAA, с января по сентябрь 2026 года было зарегистрировано 999 638 посещений концертов и других музыкальных мероприятий. За тот же период 2025 года этот показатель составлял 1 307 004.
Снижение посещаемости наблюдается с апреля. В апреле оно составило 13,8%, в мае - 8,4%, в июне - 7,2%, а в июле - 6,1%. Особенно резкое падение зафиксировано в августе и сентябре, когда число посещений сократилось соответственно на 55,3% и 78%.
При этом тенденция сохраняется, даже если исключить из прошлогодней статистики 103 038 билетов на XIII Праздник песни и танца школьной молодежи Латвии. Без учета этого крупного мероприятия снижение составляет 17%, или более 204 тысяч посещений.
Исполнительный директор AKKA/LAA и председатель Латвийского музыкального совета при Министерстве культуры Эгилс Шеферс считает, что стоимость билетов достигла критической отметки.
"Мы достигли критического предела цен на билеты - многие люди в Латвии больше не могут позволить себе посещать мероприятия. Если большая часть доходов уходит на продукты, отопление и топливо, на культурные события просто не остается денег", - объясняет Шеферс.
По его словам, на летнюю посещаемость также влияет большое количество бесплатных концертов. Однако рассчитывать на то, что культурная отрасль сможет компенсировать сокращение финансирования постоянным повышением цен, не стоит.
"Было бы наивно надеяться, что культурная отрасль сможет компенсировать сокращение финансирования, просто повышая цены на билеты. Так мы рискуем получить еще более пустые залы", - предупреждает он.
В AKKA/LAA подчеркивают, что пока речь идет только о результатах первых девяти месяцев года. Окончательные выводы о ситуации в 2026 году можно будет сделать после завершения концертного сезона и получения отчетов организаторов мероприятий.