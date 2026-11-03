Борьба с рабочей миграцией? За иностранных сотрудников с фирм хотят брать большие деньги

Более низкие пошлины за рассмотрение заявлений предусмотрены для отдельных категорий иностранцев. Это, в частности, члены семей граждан Латвии, неграждан Латвии и иностранцев с постоянным видом на жительство, лица со статусом без гражданства в Латвии, а также те, кто запрашивает временный вид на жительство в связи с государственными интересами, международными обязательствами или гуманитарными обстоятельствами. Сниженная ставка предусмотрена и для заявлений на повторное получение временного вида на жительство.