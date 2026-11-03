Борьба с рабочей миграцией? За иностранных сотрудников с фирм хотят брать большие деньги
Министерство внутренних дел (МВД) подготовило проект правил о государственных пошлинах за миграционные услуги. Документ предусматривает повышение ряда тарифов, а также введение новых платежей в связи с вступлением в силу в сентябре этого года нового Закона об иммиграции.
Новый закон наделил Кабинет министров полномочиями устанавливать размеры пошлин за рассмотрение документов, необходимых для получения долгосрочной визы или вида на жительство, а также за связанные с этим услуги и обжалование решений об отказе в выдаче визы, ее отмене или аннулировании. Как поясняет МВД, новые нормы вводят дополнительные элементы регулирования миграции. Это потребует от государственных учреждений выполнять больше обязанностей, решать более сложные задачи и осуществлять ряд новых функций.
Проект предусматривает сохранение действующей пошлины в размере 90 евро за запрос долгосрочной визы, если заявление подается на основании положительного решения о предоставлении вида на жительство. В то же время вводится новый платеж за обжалование решения об отказе в выдаче визы, ее отмене или аннулировании. Его предлагается установить на уровне 300 евро.
Для сравнения: в Польше, Чехии и Словакии такая пошлина составляет 80 евро, в Австрии - 110 евро, на Мальте - 120 евро, в Швейцарии - 139 евро, в Словении - 153 евро, в Эстонии - 160 евро, в Бельгии - 168 евро, в Финляндии - 255 евро. В Германии обжаловать отказ в выдаче визы непосредственно в посольстве нельзя - человеку необходимо обращаться в суд, заплатив пошлину в размере 480 евро.
При этом проект предусматривает освобождение от уплаты пошлины за обжалование в случаях, когда заявление подано в связи с государственными интересами, гуманитарными соображениями или международными обязательствами Латвии.
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Приглашение работника из третьей страны - 500 евро
Самые существенные изменения касаются приглашения иностранцев для трудоустройства или ведения коммерческой деятельности. Сейчас государственная пошлина за подачу заявления на приглашение одинакова для всех заявителей. Однако МВД указывает, что рассмотрение заявлений, связанных с трудоустройством или предпринимательством, значительно сложнее: учреждения должны тщательно проверять приглашающую сторону, в том числе анализировать хозяйственную деятельность компании.
Поэтому проект предусматривает пошлину в размере 500 евро за рассмотрение заявления об утверждении приглашения или вызова иностранца для работы у конкретного работодателя либо ведения коммерческой деятельности. Дополнительно за каждое право на трудоустройство, включенное в заявление, предлагается взимать 390 евро.
В МВД считают, что повышение пошлин станет экономическим стимулом для защиты местного рынка труда. По мнению министерства, это должно побуждать работодателей в первую очередь привлекать жителей Латвии и граждан Евросоюза, инвестировать в их переподготовку и предлагать конкурентоспособную зарплату, уменьшая зависимость от импорта низкоквалифицированной рабочей силы из третьих стран.
Более низкие пошлины за рассмотрение заявлений предусмотрены для отдельных категорий иностранцев. Это, в частности, члены семей граждан Латвии, неграждан Латвии и иностранцев с постоянным видом на жительство, лица со статусом без гражданства в Латвии, а также те, кто запрашивает временный вид на жительство в связи с государственными интересами, международными обязательствами или гуманитарными обстоятельствами. Сниженная ставка предусмотрена и для заявлений на повторное получение временного вида на жительство.
В МВД подчеркивают, что, несмотря на существенное увеличение платежей за приглашение работников из третьих стран, административные процедуры и порядок подачи документов не изменятся. Таким образом, административная нагрузка на работодателей останется прежней - увеличатся только их финансовые обязательства перед государственным бюджетом.
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В министерстве называют повышение пошлин экономически обоснованным фильтром. По их оценке, оно должно обеспечить привлечение работников из третьих стран только теми работодателями, которые располагают устойчивым финансовым положением и ориентированы на создание более высокой добавленной стоимости, а не на импорт дешевой и неквалифицированной рабочей силы.
Дополнительные поступления, как указывает МВД, необходимы также для обеспечения контрольных мероприятий правоохранительных органов и снижения рисков фиктивного трудоустройства и нелегальной миграции.
Наиболее заметное влияние изменения могут оказать на отрасли, в которых традиционно высока доля работников из третьих стран. Среди них - наземный и трубопроводный транспорт, строительство жилых и нежилых зданий, а также поиск и предоставление персонала.
Проект правил еще предстоит рассмотреть правительству.