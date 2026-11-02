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Синоптики рассказали, порадует ли жителей Латвии погода во вторник
Во вторник, 3 ноября, погода в Латвии немного порадует жителей: временами из-за облаков будет выглядывать солнце, а температура поднимется до +11 градусов. Однако в некоторых районах все же не обойдется без дождя.
Во вторник в Латвии облака временами будут рассеиваться и выглянет солнце. Небольшие осадки ожидаются лишь местами в утренние и вечерние часы. Будет дуть слабый или умеренный северный и северо-западный ветер. Температура воздуха составит +6…+11 градусов.
В Риге во вторник воздух прогреется до +9…+10 градусов. Временами небо будет проясняться, однако утром и вечером возможны небольшой дождь и морось. В течение дня ветер сменит направление на северное и северо-западное и усилится до умеренного.