Синоптики рассказали, порадует ли жителей Латвии погода во вторник
Фото: flickr/rigasdome
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В Латвии

Синоптики рассказали, порадует ли жителей Латвии погода во вторник

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Во вторник, 3 ноября, погода в Латвии немного порадует жителей: временами из-за облаков будет выглядывать солнце, а температура поднимется до +11 градусов. Однако в некоторых районах все же не обойдется без дождя.

Во вторник в Латвии облака временами будут рассеиваться и выглянет солнце. Небольшие осадки ожидаются лишь местами в утренние и вечерние часы. Будет дуть слабый или умеренный северный и северо-западный ветер. Температура воздуха составит +6…+11 градусов.

В Риге во вторник воздух прогреется до +9…+10 градусов. Временами небо будет проясняться, однако утром и вечером возможны небольшой дождь и морось. В течение дня ветер сменит направление на северное и северо-западное и усилится до умеренного.

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