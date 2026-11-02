В Риге во время бесплатной проверки родинок у нескольких человек заподозрили рак кожи
Всего один день бесплатных обследований в Рижской 1-й больнице позволил врачам обнаружить у нескольких пациентов подозрительные образования на коже, в том числе признаки возможной меланомы и других злокачественных опухолей.
В четверг, 29 октября, дерматологи Рижской 1-й больницы бесплатно обследовали 128 человек. Интерес к акции оказался очень высоким: все места по предварительной записи быстро заполнились, а некоторые жители приходили даже без записи в надежде попасть на консультацию. Большинство посетителей составляли люди старшего возраста.
Во время обследований врачи обнаружили несколько подозрительных образований, в том числе с признаками меланомы, базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи. Также были выявлены признаки болезни Боуэна и другие изменения кожи, требующие дополнительного обследования.
Пациенты с подозрительными образованиями могли сразу проконсультироваться с хирургом больницы, чтобы обсудить дальнейшую диагностику и возможное лечение. Некоторым потребуется гистологическое исследование тканей для подтверждения диагноза.
Рак кожи может долго оставаться незамеченным
Как подчеркивают специалисты, злокачественные опухоли кожи не всегда сопровождаются выраженными симптомами. Иногда изменения настолько незначительны, что человек просто не обращает на них внимания.
Меланома считается одним из наиболее агрессивных видов рака кожи, однако опасность представляют и другие злокачественные образования, включая базальноклеточную и плоскоклеточную карциномы. Все они требуют своевременной диагностики и лечения.
Кроме того, во время проверок врачи обнаружили актинический кератоз - изменения кожи, которые в некоторых случаях способны перерасти в плоскоклеточный рак. Были выявлены и доброкачественные образования, в том числе себорейные кератомы, папилломы и дерматофибромы.
Дерматологи напоминают, что рак кожи может развиваться не только из родинок, но и на других участках тела. Поэтому важно следить за состоянием всей кожи.
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На какие изменения нужно обращать внимание
Специалисты рекомендуют самостоятельно осматривать кожу примерно раз в месяц. Особое внимание следует уделять следующим признакам:
- Появление новых родинок или других образований на коже.
- Изменение размера, формы или цвета уже существующих родинок.
- Асимметрия и неравномерная окраска кожных образований.
- Зуд, кровоточивость или появление незаживающих ранок.
- Любые заметные изменения ранее привычных участков кожи.
Особенно важны регулярные проверки для людей с большим количеством родинок, повышенным риском рака кожи, ранее перенесенными опухолями, а также для тех, кто длительное время подвергался воздействию солнечных лучей.
Если родинка начала меняться или на коже появилось подозрительное образование, не стоит ждать следующей бесплатной акции. Необходимо своевременно обратиться к дерматологу.
В Рижской 1-й больнице подчеркивают, что профилактические обследования помогают обнаружить потенциально опасные изменения на ранних стадиях, когда лечение может быть наиболее эффективным.