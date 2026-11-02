В Риге во время бесплатной проверки родинок у нескольких человек заподозрили рак кожи

В четверг, 29 октября, дерматологи Рижской 1-й больницы бесплатно обследовали 128 человек. Интерес к акции оказался очень высоким: все места по предварительной записи быстро заполнились, а некоторые жители приходили даже без записи в надежде попасть на консультацию. Большинство посетителей составляли люди старшего возраста.