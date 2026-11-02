От экстренных сообщений до эвакуации - в Латвии запускают трехэтапную программу подготовки населения
В Латвии начинается информационная кампания, посвященная предупреждениям об опасности и действиям в чрезвычайных ситуациях. Со 2 по 29 ноября Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) будет объяснять жителям, как работают экстренные оповещения на мобильных телефонах, почему их нельзя игнорировать и что делать при получении такого сообщения.
Кампания "Замечаю. Понимаю. Действую" (Pamanu. Saprotu. Rīkojos) направлена на повышение осведомленности жителей о государственных системах раннего предупреждения, в том числе об оповещениях, связанных с необходимостью эвакуации.
Первый этап кампании посвящен технологии сотового вещания (Cell Broadcast), которая позволяет отправлять предупреждения об угрозах непосредственно на мобильные телефоны жителей определенной территории.
Специалисты объяснят, как работает эта система, чем отличаются уровни предупреждений и где еще можно получить информацию о возможной опасности.
В ГПСС подчеркивают, что полученные экстренные уведомления нельзя игнорировать. Необходимо внимательно прочитать сообщение до конца и следовать содержащимся в нем инструкциям.
В рамках кампании подготовлен мини-сериал из пяти эпизодов, посвященных экстренным уведомлениям и поведению людей в опасных ситуациях. Информационные материалы также будут распространяться по телевидению, радио, в интернете и социальных сетях.
Особое внимание уделят детям и подросткам. Для них подготовлены обучающая книга с историями, рабочие листы, тест на платформе Uzdevumi.lv и специальная игра в Roblox. Все эти материалы помогут детям познакомиться с системой предупреждений и научиться правильно реагировать на угрозы.
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Нынешняя кампания стала первой из трех, предусмотренных совместным латвийско-литовским проектом MassMovement, который реализуется при финансовой поддержке Европейского союза в рамках программы Interreg.
В 2027 году запланированы еще два этапа. Они будут посвящены подготовке жилья и семьи к чрезвычайным ситуациям, а также правилам эвакуации и необходимым действиям в случае возникновения угрозы.
Главная цель проекта - помочь жителям Латвии и Литвы лучше подготовиться к возможным кризисам и знать, как действовать в опасных ситуациях.