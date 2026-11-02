От экстренных сообщений до эвакуации - в Латвии запускают трехэтапную программу подготовки населения

Особое внимание уделят детям и подросткам. Для них подготовлены обучающая книга с историями, рабочие листы, тест на платформе Uzdevumi.lv и специальная игра в Roblox. Все эти материалы помогут детям познакомиться с системой предупреждений и научиться правильно реагировать на угрозы.