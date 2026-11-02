В Латвии могут повысить цены на билеты автобусов и поездов: рассматриваются три варианта изменений

В министерстве поясняют, что в последние годы расходы на общественный транспорт существенно выросли из-за увеличения заработной платы, стоимости топлива, энергоресурсов и других затрат. При этом базовое финансирование из государственного бюджета на протяжении длительного времени не покрывает фактические обязательства по обеспечению общественного транспорта. С 2024 года базовое финансирование остается неизменным и составляет 93,8 млн евро. Между тем в 2026 году расходы на услуги общественного транспорта прогнозируются на уровне примерно 109,9 млн евро, причем в дальнейшем они продолжат расти.