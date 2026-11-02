В Латвии могут повысить цены на билеты автобусов и поездов: рассматриваются три варианта изменений
Жителей Латвии могут ждать более дорогие билеты на региональные автобусы и поезда. Министерство сообщения рассматривает три сценария на 2027-2030 годы: от сокращения маршрутов до повышения стоимости проезда. Решение будет зависеть от возможностей государственного бюджета.
Министерство сообщения подготовило и направило на согласование информационное сообщение о возможностях обеспечения и финансирования услуг общественного транспорта в 2027-2030 годах. В документе предложены три возможных варианта дальнейшей организации пассажирских перевозок. Все варианты рассмотрит Кабинет министров, который примет решение с учетом возможностей государственного бюджета.
В министерстве поясняют, что в последние годы расходы на общественный транспорт существенно выросли из-за увеличения заработной платы, стоимости топлива, энергоресурсов и других затрат. При этом базовое финансирование из государственного бюджета на протяжении длительного времени не покрывает фактические обязательства по обеспечению общественного транспорта. С 2024 года базовое финансирование остается неизменным и составляет 93,8 млн евро. Между тем в 2026 году расходы на услуги общественного транспорта прогнозируются на уровне примерно 109,9 млн евро, причем в дальнейшем они продолжат расти.
Первый вариант: сократить маршруты и повысить цены
Первый сценарий предусматривает обеспечение общественного транспорта исключительно в пределах нынешнего базового финансирования.
Для этого потребуется существенно сократить сеть региональных автобусных маршрутов, уменьшить объем железнодорожных перевозок, значительно повысить тарифы и изменить систему льгот на проезд.
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По оценке Министерства сообщения, такой вариант серьезно ухудшит доступность общественного транспорта и возможности передвижения жителей регионов.
Второй вариант: билеты подорожают в среднем на 10%
Практически осуществимым решением министерство считает второй вариант. Он предусматривает сохранение существующей сети региональных автобусных и железнодорожных перевозок, умеренное повышение цен на билеты - в среднем на 10%, а также пересмотр системы льгот на проезд.
Расходы на льготы составляют около 25 млн евро, или 28% всех затрат на общественный транспорт. Предлагается установить максимальный размер государственной поддержки на уровне 70% стоимости проезда.
По мнению министерства, такой подход позволит сохранить доступность общественного транспорта, одновременно сократив дефицит финансирования и обеспечив устойчивость системы в будущем.
Третий вариант: сохранить льготы, но найти еще 15 миллионов евро
Третий сценарий также предусматривает сохранение существующей сети перевозок и повышение стоимости билетов на 10%. Однако в этом случае действующая система льгот на проезд останется без изменений.
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В министерстве поясняют, что этот вариант меньше всего затронет пассажиров и доступность общественного транспорта. Однако для его реализации потребуется дополнительно выделять из государственного бюджета около 15 млн евро ежегодно.
Именно этот сценарий Министерство сообщения считает наиболее предпочтительным, если государству удастся найти дополнительные финансовые средства.
Что еще планируют изменить?
Независимо от выбранного варианта министерство предлагает продолжить мероприятия по повышению эффективности общественного транспорта. Среди них - цифровизация системы перевозок, внедрение безналичной оплаты и единой билетной системы, учет пассажиропотока, более тесная интеграция автобусного и железнодорожного сообщения, а также перевозок школьников.
Кроме того, планируется пересмотреть работу автовокзалов и реализовать другие меры, которые должны помочь увеличить доходы, улучшить качество услуг и эффективнее использовать государственные средства.
В министерстве подчеркивают, что общественный транспорт является важной частью государственной инфраструктуры. Существенное сокращение маршрутной сети позволило бы сэкономить средства в краткосрочной перспективе, однако одновременно ухудшило бы доступность рабочих мест, учебных заведений, медицинской помощи и других услуг.
Поэтому, по мнению Министерства сообщения, предпочтение следует отдавать решениям, которые позволят сохранить полноценную сеть регионального общественного транспорта и постепенно увеличить доходы и эффективность всей системы.
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Устойчивое финансирование общественного транспорта является важным условием развития регионов Латвии, мобильности жителей и равного доступа к государственным услугам в последующие годы, отмечает министерство.