Большая честь жителей Латвии недовольны своим жильем: что их раздражает больше всего
Собственная квартира или дом - еще не гарантия комфорта. Для многих жителей Латвии жилье кажется не совсем таким, каким хотелось бы его видеть: кому-то не хватает квадратных метров, кого-то вводят в уныние коммунальные счета, а кто-то постоянно откладывает деньги на ремонт. Согласно опросу банка Luminor, 69% жителей Латвии признают, что нынешнее жилье устраивает их лишь отчасти.
Самая распространенная претензия - нехватка пространства. 24% опрошенных хотели бы жить в более просторном жилье. На втором месте - расходы: 18% недовольны высокими счетами за коммунальные услуги и содержанием дома. Еще 17% жалуются на плохое техническое состояние жилья или необходимость ремонта. Для 16% проблемой стала недостаточная энергоэффективность.
Получается, что даже если квартира находится в удобном районе и в целом нравится хозяевам, повседневная жизнь в ней может обходиться слишком дорого или требовать постоянных вложений.
"Результаты опроса заставляют задуматься о том, насколько рационально мы выбираем жилье. Конечно, в первую очередь оно должно нравиться, но этого недостаточно. Важно учитывать целый ряд практических и финансовых критериев. Все большее значение имеют не только расположение и цена жилья, но и ежемесячные расходы, а также его качество в долгосрочной перспективе. Особенно актуальна энергоэффективность. Покупка такого жилья изначально может потребовать больших вложений, однако со временем разница в стоимости может компенсироваться более низкими счетами за отопление и содержание", - отмечает руководитель отдела кредитования частных лиц банка Luminor Каспар Лукачовс.
Именно здесь покупатели нередко попадают в ловушку: ориентируются на цену квартиры, забывая, что настоящая стоимость жилья складывается не только из суммы сделки. Дешевле купить квартиру в неутепленном доме, но потом годами переплачивать за отопление. Или выбрать жилье, которое требует ремонта, а после переезда обнаружить, что расходы на него гораздо выше ожидаемых.
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Поэтому при покупке квартиры стоит смотреть не только на сегодняшний ценник, но и пытаться просчитать расходы хотя бы на ближайшие 10-20 лет. Более энергоэффективное жилье может обойтись дороже на старте, зато впоследствии позволит экономить на отоплении и содержании.
Что проверить, прежде чем покупать квартиру?
Красивый ремонт и удачные фотографии в объявлении еще ничего не говорят о том, сколько будет стоить жизнь в этом доме. Прежде чем заключать сделку, стоит запросить счета за отопление за несколько месяцев предыдущего отопительного сезона, выяснить размер платы за обслуживание и накоплений на ремонт дома.
Не менее важно узнать, утеплено ли здание, какая система отопления используется и в каком состоянии находятся окна, крыша, фасад и вентиляция. Отдельный вопрос - планируемые ремонтные работы: если дому предстоит масштабное обновление, расходы собственников могут заметно вырасти.
Наконец, необходимо проверить, нет ли задолженностей у квартиры или самого дома. Иначе вместе с новым жильем можно получить и весьма неприятные финансовые сюрпризы.
Главный вывод прост: при покупке недвижимости нужно оценивать не только то, сколько вы заплатите за квартиру, но и то, сколько она будет стоить вам каждый месяц после новоселья.