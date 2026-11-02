Большая честь жителей Латвии недовольны своим жильем: что их раздражает больше всего

"Результаты опроса заставляют задуматься о том, насколько рационально мы выбираем жилье. Конечно, в первую очередь оно должно нравиться, но этого недостаточно. Важно учитывать целый ряд практических и финансовых критериев. Все большее значение имеют не только расположение и цена жилья, но и ежемесячные расходы, а также его качество в долгосрочной перспективе. Особенно актуальна энергоэффективность. Покупка такого жилья изначально может потребовать больших вложений, однако со временем разница в стоимости может компенсироваться более низкими счетами за отопление и содержание", - отмечает руководитель отдела кредитования частных лиц банка Luminor Каспар Лукачовс.