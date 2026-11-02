Жителям Елгавы снова хотят поднять тарифы на отопление

В системе теплоснабжения Елгавы природный газ используется в небольших объемах для покрытия пиковых нагрузок и в качестве резервного топлива. В связи с этим корректируется и тариф на тепловую энергию – в соответствии с разрешением КРОУ, предусматривающим пересмотр тарифа при изменении затрат на топливо или закупаемую тепловую энергию, как при их росте, так и при снижении.