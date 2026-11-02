Жителям Елгавы снова хотят поднять тарифы на отопление
Компания Gren Jelgava сообщает о том, что подает в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) на рассмотрение изменения тарифа на тепловую энергию в Елгаве с 1 декабря 2026 года. С сентября это будет уже четвертое повышение.
Планируемый конечный тариф для клиентов составит 80,29 евро/МВт·ч (без НДС), что на 0,9 % выше ноябрьского тарифа – 79,61 евро/МВт·ч (без НДС).
"Планируемые изменения тарифа связаны с изменением цен на топливо. Хотя стоимость щепы, которая является основным топливом для производства тепловой энергии в Елгаве, сейчас не изменилась, на рынке продолжился рост цен на природный газ", - объясняет предприятие.
В системе теплоснабжения Елгавы природный газ используется в небольших объемах для покрытия пиковых нагрузок и в качестве резервного топлива. В связи с этим корректируется и тариф на тепловую энергию – в соответствии с разрешением КРОУ, предусматривающим пересмотр тарифа при изменении затрат на топливо или закупаемую тепловую энергию, как при их росте, так и при снижении.
"Учитывая динамику рыночных цен на топливо, в этом отопительном сезоне тариф на тепловую энергию для жителей Елгавы может меняться каждый месяц – как повышаться, так и снижаться вслед за изменением цен на топливо", - отмечает компания.
С понижением, однако, в этом году почему-то не заладилось, зато с повышениями все в полном порядке. Тарифы на тепло в Елгаве в этом году уже повышали в сентябре, октябре и ноябре.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в ноябре сразу в 35 городах и населенных пунктах Латвии произошло повышение тарифов на тепло.