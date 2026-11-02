Громкие салюты хотят запретить - в Европе все чаще ограничивают фейерверки ради животных
Для людей фейерверки - красивое праздничное зрелище, но для многих животных каждый взрыв становится настоящим испытанием. В Европе все активнее обсуждают ограничения на использование пиротехники.
В преддверии 5 ноября, когда Великобритания традиционно отмечает Ночь Гая Фокса массовыми фейерверками, вопрос о влиянии пиротехники на животных вновь оказался в центре внимания. Зоозащитники, ветеринары и представители фермерских организаций призывают власти ужесточить правила, чтобы уменьшить стресс, травмы и другие последствия громких взрывов.
Великобритания хочет сделать фейерверки тише
Британское правительство рассматривает возможность ограничения продажи самых громких фейерверков обычным покупателям. Предлагается разрешить их использование только профессионалам, организующим официальные праздничные шоу.
Сейчас максимально допустимый уровень шума потребительских фейерверков составляет 120 децибел при установленном расстоянии измерения. Власти предлагают снизить этот показатель до 110 децибел, что примерно вдвое уменьшит воспринимаемую громкость. Обсуждались и более строгие варианты - 100 и 90 децибел.
Общественные консультации завершились 7 октября 2026 года. Сейчас правительство изучает поступившие предложения, поэтому новые ограничения еще не приняты.
Одним из главных аргументов сторонников изменений стала защита животных. По данным благотворительной организации Dogs Trust, почти половина собак в Великобритании испытывает негативное воздействие фейерверков.
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Британское Королевское общество защиты животных от жестокого обращения также выступает за ужесточение правил. Организация предлагает ограничить продажу громкой пиротехники, создавать зоны без фейерверков и развивать альтернативные праздничные представления, например шоу дронов. При этом представители пиротехнической отрасли опасаются, что чрезмерные ограничения могут подтолкнуть покупателей к нелегальной продукции. Поэтому власти пытаются найти компромисс между сохранением праздничных традиций и безопасностью людей и животных.
В Нидерландах пошли еще дальше
В Нидерландах с 1 августа 2026 года действует общенациональный запрет на покупку, хранение и запуск большинства потребительских фейерверков. Новые правила впервые будут применяться во время предстоящей новогодней ночи 2026/2027 года.
Исключение предусмотрено для некоторых небольших пиротехнических изделий категории F1, например бенгальских огней. Профессиональные фейерверки по-прежнему разрешены при соблюдении установленных требований. В отдельных случаях муниципалитеты могут разрешать организованные праздничные мероприятия.
Причиной введения запрета стали не только проблемы животных. Нидерландские власти также стремятся сократить количество травм, пожаров, повреждений имущества и нагрузку на экстренные службы.
Почему салюты так сильно пугают животных?
Главная проблема фейерверков заключается в сочетании резкого звука, ярких вспышек и непредсказуемости происходящего.
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Слух собак и кошек чувствительнее человеческого, поэтому громкие взрывы могут вызывать у них сильную тревогу. Животные начинают дрожать, тяжело дышать, прятаться, отказываться от еды или пытаться убежать.
Особенно опасна паника. Испуганная собака может сорваться с поводка, а кошка - выбежать из дома и потеряться. Некоторые животные получают травмы, пытаясь спрятаться или выбраться из закрытого помещения.
Проблема затрагивает и сельскохозяйственных животных. Лошади, например, могут испугаться взрывов и броситься бежать, рискуя получить серьезные травмы.
От фейерверков страдают даже дикие птицы
Исследователи из Нидерландов изучили реакцию птиц на новогодние фейерверки с помощью метеорологических радаров. Результаты показали, что в новогоднюю ночь сразу после начала массовых запусков в воздухе находилось примерно в тысячу раз больше птиц, чем в обычные ночные часы.
Птицы массово покидали места ночевки, причем последствия беспокойства фиксировались даже на расстоянии до десяти километров от источников фейерверков.
Другие исследования показали, что во время салютов городские птицы могут подниматься значительно выше обычного. Внезапный ночной полет требует дополнительных затрат энергии и увеличивает риск столкновений с препятствиями.
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Особенно серьезной такая нагрузка может быть зимой, когда птицам и без того приходится тратить больше энергии на поддержание температуры тела.
Какие ограничения действуют в Латвии?
В Латвии вопрос использования пиротехники также вызывает споры. В Риге уже действуют специальные правила, ограничивающие время запуска фейерверков на открытом воздухе.
С 1 сентября по 31 мая использование пиротехники запрещено с 22:00 до 7:00, а с 1 июня по 31 августа - с 23:00 до 7:00.
Исключения предусмотрены для согласованных с самоуправлением публичных мероприятий, а также для новогодней ночи - с 00:00 до 1:00 1 января.
При обсуждении ограничений Рижская дума отдельно указывала на необходимость защиты здоровья жителей, общественного порядка и благополучия домашних животных.
Как защитить собаку или кошку во время салютов?
Ветеринары советуют готовиться к праздничным фейерверкам заранее, особенно если питомец уже проявлял признаки сильного страха.
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- Гуляйте с собакой до наступления темноты. Во время массовых салютов лучше отказаться от продолжительных прогулок и не отпускать животное с поводка.
- Закройте окна и шторы. Это поможет приглушить звуки и уменьшить воздействие ярких вспышек.
- Подготовьте безопасное место. Собаке или кошке стоит обеспечить возможность спрятаться там, где она чувствует себя спокойно.
- Включите телевизор или негромкую музыку. Привычные звуки могут частично маскировать шум фейерверков.
- Не ругайте испуганное животное. Если питомец прячется или дрожит, не следует заставлять его выходить из укрытия. Лучше оставаться рядом и вести себя спокойно.
- Проверьте данные микрочипа. Если животное все-таки убежит, актуальные контактные данные помогут быстрее вернуть его домой.
Если собака или кошка испытывает сильную тревогу, стоит заранее обратиться к ветеринару. Специалист может предложить индивидуальную программу привыкания к звукам или при необходимости назначить препараты. Давать животным человеческие успокоительные самостоятельно нельзя.
Могут ли тихие фейерверки решить проблему?
Одной из альтернатив традиционной пиротехнике становятся фейерверки с пониженным уровнем шума. Они позволяют сохранить визуальные эффекты, но производят менее громкие звуки.
Другой вариант - световые представления с использованием дронов, лазеров и проекций. Такие шоу позволяют обходиться без пиротехнических взрывов, хотя сами по себе тоже требуют соблюдения мер безопасности и учета воздействия на окружающую среду. Однако специалисты подчеркивают, что даже более тихие фейерверки могут пугать животных. Поэтому важна не только громкость, но и предсказуемость праздничных мероприятий.