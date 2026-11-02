Громкие салюты хотят запретить - в Европе все чаще ограничивают фейерверки ради животных

Другой вариант - световые представления с использованием дронов, лазеров и проекций. Такие шоу позволяют обходиться без пиротехнических взрывов, хотя сами по себе тоже требуют соблюдения мер безопасности и учета воздействия на окружающую среду. Однако специалисты подчеркивают, что даже более тихие фейерверки могут пугать животных. Поэтому важна не только громкость, но и предсказуемость праздничных мероприятий.