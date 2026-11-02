Почему дома холодно даже при включенном отоплении? Ученые изучили ситуацию в Елгаве и еще пяти городах Европы
Международное исследование, в котором участвовали и жители латвийской Елгавы, показало, какие меры действительно помогают сделать жилье теплее и улучшить самочувствие людей. Результаты оказались особенно актуальны в начале отопительного сезона.
Исследование, опубликованное 27 октября 2026 года в научном журнале Nature Energy, охватило 1094 человека из шести европейских городов: Елгавы в Латвии, Валенсии в Испании, Лидса в Великобритании, Херлена в Нидерландах, Обуды в Венгрии и Эдирне в Турции.
Ученые изучали, как различные способы борьбы с так называемой энергетической бедностью влияют на условия жизни и здоровье людей. Под этим термином понимают ситуацию, когда человек не может позволить себе достаточно отапливать жилье или пользоваться другими необходимыми энергетическими услугами.
Участников опрашивали в период с июня 2023 года по сентябрь 2024 года, отслеживая изменения в их жизни. Исследователи сравнивали результаты утепления и других серьезных улучшений жилья, небольших энергосберегающих мер, консультаций специалистов и финансовой помощи.
Экономить на отоплении приходится даже ценой собственного комфорта
Исследование показало, насколько серьезной может быть проблема недостаточного отопления. Среди участников 58% испытывали трудности с поддержанием комфортной температуры зимой, а 69% - с сохранением прохлады летом.
Почти половина опрошенных сталкивалась с просроченными счетами за коммунальные услуги. Еще 45% сообщали о протечках, сырости или повреждениях жилья.
При этом 92% участников прибегали к различным способам экономии, которые могли отрицательно сказываться на качестве жизни. Например, ограничивали отопление или надевали дополнительную одежду, чтобы не мерзнуть.
Авторы исследования обратили внимание, что недостаток тепла связан не только с физическим дискомфортом, но и с психологическим состоянием. Люди, которым сложно поддерживать комфортную температуру дома, чаще сообщали о стрессе и симптомах депрессии.
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Что действительно помогает сделать жилье теплее?
Главный вывод исследователей заключается в том, что наиболее заметные улучшения были связаны с серьезными изменениями самого жилья. К таким мерам относятся утепление зданий, обновление отопительных систем и установка современных окон с хорошей теплоизоляцией.
Среди участников, получивших подобные улучшения, 35% сообщили, что смогли добиться комфортной температуры зимой. Кроме того, 39% стали реже отключать отопление или охлаждение ради экономии, а 34% сообщили об уменьшении проблем с задолженностью по коммунальным платежам.
У этой группы также наблюдались положительные изменения в самочувствии: часть участников сообщала об уменьшении боли, тревожности и стресса. При этом обычные советы по экономии энергии и небольшие улучшения, например замена лампочек на энергосберегающие, сами по себе не показали столь же заметного эффекта.
Это не означает, что такие меры бесполезны. Они могут помогать сокращать расходы, однако не способны решить проблему плохой теплоизоляции здания или устаревшей системы отопления.
Важно учитывать, что исследование было наблюдательным. Оно выявило связь между улучшением жилья и самочувствием участников, но не позволяет утверждать, что именно ремонт стал причиной каждого положительного изменения.
Что выяснилось в латвийской Елгаве?
В Елгаве исследование проводилось в рамках международного проекта WELLBASED. Местная программа включала оценку энергоэффективности жилья, консультации специалистов, предоставление энергосберегающих наборов и наблюдение за условиями в помещениях.
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В частности, были проведены 115 домашних энергоаудитов, столько же домохозяйств получили энергосберегающие наборы. Еще 52 консультации и образовательных мероприятия были посвящены эффективному использованию энергии и оптимизации счетов.
По данным Елгавского самоуправления, 36% участников местного исследования сообщили о технических проблемах в жилье, включая протекающие крыши, плесень и повышенную влажность.
Почти половина опрошенных - 45% - призналась, что хотя бы иногда вынуждена надевать дома много дополнительной одежды, чтобы согреться. Каждый десятый отключал отопление ради экономии денег.
В начале исследования 20% участников сообщали, что зимой в их жилье недостаточно тепло. К концу наблюдений эта доля сократилась до 13%.
Изменились и расходы на электричество. Если в начале исследования участники сообщали о среднем месячном счете в размере 49,11 евро, то к завершению наблюдений он составлял 35,43 евро. Однако эти изменения нельзя автоматически считать результатом выданных энергосберегающих наборов или консультаций. На расходы могли влиять тарифы, потребление и другие обстоятельства.
Примечательно, что масштабное утепление зданий не входило в местную программу Елгавы. Поэтому выводы о преимуществах серьезной реновации основаны на общих результатах исследования во всех шести городах.
Денежная помощь тоже важна, но есть нюанс
Ученые установили, что получение помощи на оплату энергоресурсов было связано с улучшением самочувствия и уменьшением необходимости экономить на отоплении в ущерб собственному комфорту. Однако такая поддержка не всегда решала саму проблему холодного жилья. А когда выплаты прекращались или становились нерегулярными, условия жизни участников могли вновь ухудшаться.
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По мнению авторов исследования, эффективная борьба с энергетической бедностью требует сочетания нескольких мер: улучшения состояния зданий, доступной финансовой поддержки и помощи людям, накопившим коммунальные долги.
Что это означает для жителей Латвии?
Результаты исследования особенно актуальны для жителей старых многоквартирных домов, где тепло может теряться через стены, крышу, окна и другие элементы здания.
Если квартира плохо прогревается, специалисты рекомендуют не ограничиваться только попытками сократить потребление энергии. Важно выяснить причины теплопотерь и оценить состояние отопительной системы, окон, вентиляции и теплоизоляции.
В многоквартирных домах такие проблемы часто невозможно устранить силами одного владельца квартиры. Для серьезной реновации необходимо сотрудничество собственников и управляющей организации.
В Латвии существуют государственные программы поддержки повышения энергоэффективности многоквартирных домов. Однако на 2 ноября 2026 года прием новых заявок на стандартные проекты комплексной реновации по программе ALTUM 2021-2027 временно приостановлен из-за исчерпания доступного финансирования. Другие направления программы продолжают действовать.
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Тем, кому уже сейчас трудно оплачивать отопление, стоит также проверить право на жилищное пособие в социальной службе своего самоуправления. С 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года в Латвии действуют повышенные коэффициенты для расчета этого пособия, что позволяет расширить поддержку домохозяйств с низкими доходами.