Почему дома холодно даже при включенном отоплении? Ученые изучили ситуацию в Елгаве и еще пяти городах Европы

У этой группы также наблюдались положительные изменения в самочувствии: часть участников сообщала об уменьшении боли, тревожности и стресса. При этом обычные советы по экономии энергии и небольшие улучшения, например замена лампочек на энергосберегающие, сами по себе не показали столь же заметного эффекта.