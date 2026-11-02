"Нужно спасать Латвию": Шлесерс заявил о готовности к болезненным реформам
Лидер партии Latvija pirmajā vietā (LPV) Айнар Шлесерс заявил о готовности поддержать реформы кандидата в премьер-министры Андриса Кулбергса, даже если они окажутся непопулярными. Речь идет в том числе о закрытии госучреждений, сокращении работников и серьезных изменениях в налоговой системе.
По словам Шлесерса, Кулбергс рассказал о планируемых преобразованиях, однако обсуждать состав будущего правительства, насколько он понял, намерен только после официального выдвижения на пост премьера. Лидер LPV подтвердил готовность поддержать реформы, отметив, что их детали еще предстоит обсудить.
По мнению Шлесерса, необходимо существенно сократить государственные расходы за счет ликвидации и объединения учреждений, а также слияния министерств. Одновременно следует искать способы увеличения доходов бюджета. В этом процессе он подчеркнул важную роль Латвийской торгово-промышленной палаты и Латвийской конфедерации работодателей.
Шлесерс неоднократно подчеркивал, что LPV поддержит реформы независимо от того, какое правительство сформирует Кулбергс. Партия готова брать на себя ответственность за сложные решения. По его словам, за LPV проголосовали более 100 тысяч человек, и выполнить обещания избирателям удастся только в том случае, если будет приведено в порядок государственное управление, сокращены расходы и увеличены доходы.
На вопрос, поддержит ли LPV правительство Кулбергса, даже если партия не получит в нем министерских постов, Шлесерс прямо не ответил. Он отметил, что Кулбергсу предстоит принять ответственные решения относительно состава кабинета министров, и выразил надежду, что главным критерием при его формировании станет профессионализм.
По мнению Шлесерса, было бы безответственно продолжать работу в Сейме по-прежнему, ограничиваясь лишь критикой правительства за неспособность оправдать ожидания общества.
Политик вновь подчеркнул важность предпринимательских организаций и их участников. По его словам, в нынешних сложных условиях Латвии необходимы инвестиции в экономику, создание новых рабочих мест и привлечение зарубежного капитала.
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Шлесерс рассказал, что во время встречи предложил Кулбергсу еще раз рассмотреть возможность снижения ставки налога на прибыль предприятий до 10% уже в следующем году. По его мнению, это не приведет к потерям для государственного бюджета, поскольку стимулирует предприятия распределять накопленную прибыль и может обеспечить положительный финансовый эффект. А в 2028 году благодаря более привлекательным налоговым ставкам Латвия сможет привлекать иностранные компании, считает политик.
Также обсуждалась возможность введения 10-процентного налога для малого бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей и микропредприятия. Шлесерс подчеркнул необходимость создать условия, при которых люди смогут выйти из теневой экономики. По его мнению, ее масштабы необходимо сократить как минимум вдвое.
Лидер LPV рассказал, что Кулбергс задавал конкретные вопросы, на которые представители партии старались отвечать в соответствии со своей программой. Шлесерс подтвердил готовность голосовать даже за непопулярные решения, способные вызвать негативную реакцию общества, в том числе за сокращение работников в результате объединения или закрытия государственных учреждений.
Он вновь выразил надежду на формирование профессионального правительства, подчеркнув, что сейчас речь идет о необходимости "спасти Латвию".
Как сообщалось ранее, в ходе первого официального раунда переговоров о формировании правительства Кулбергс достиг принципиального согласия с "Новым Единством" и Национальным объединением по нескольким направлениям реформ. Среди них - повышение эффективности государственного управления, пересмотр функций министерств, наведение порядка в государственных финансах и сокращение бюрократии.
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После встречи с "Прогрессивными" Кулбергс также выразил удовлетворение достигнутым взаимопониманием по ряду важных вопросов, включая повышение эффективности государственного управления, укрепление финансовой дисциплины и реформирование управления государственными предприятиями.
Следующий раунд переговоров о формировании правительства после встречи с LPV запланирован на период после 4 ноября.