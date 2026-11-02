"Нужно спасать Латвию": Шлесерс заявил о готовности к болезненным реформам

Шлесерс рассказал, что во время встречи предложил Кулбергсу еще раз рассмотреть возможность снижения ставки налога на прибыль предприятий до 10% уже в следующем году. По его мнению, это не приведет к потерям для государственного бюджета, поскольку стимулирует предприятия распределять накопленную прибыль и может обеспечить положительный финансовый эффект. А в 2028 году благодаря более привлекательным налоговым ставкам Латвия сможет привлекать иностранные компании, считает политик.