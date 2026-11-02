Гром не грянет, мужик не пойдет к врачу: данные по Латвии удручают
Мужчины в Латвии гораздо реже женщин самостоятельно занимаются вопросами своего здоровья. Более того, многие считают, что идти к врачу необязательно, если проблемы не мешают работать. Опрос показал, какие заболевания мужчины чаще всего оставляют без внимания.
43% опрошенных мужчин в Латвии согласны с утверждением, что нет необходимости обращаться к врачу, если проблемы со здоровьем не мешают работать и выполнять повседневные обязанности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Mēness aptieka совместно с исследовательским агентством Norstat.
Среди женщин с таким утверждением согласны 40% респонденток.
Чаще всего подобного мнения придерживаются жители Видземе - 51% опрошенных в этом регионе. Особенно заметна эта тенденция среди людей, которые не работают и не ищут работу: среди них с утверждением согласны 62%.
Самостоятельно решают вопросы, связанные со здоровьем, 66% опрошенных мужчин и 91% женщин.
Почти трети мужчин (29%) в этом помогают окружающие: они берут на себя инициативу, помогают записаться к врачу, на обследования и решать другие вопросы, связанные со здоровьем. Чаще всего такую помощь оказывают супруги и партнеры.
Среди женщин помощью окружающих в подобных вопросах пользуются лишь 6% опрошенных.
Какие проблемы со здоровьем мужчины оставляют без внимания?
По мнению жителей Латвии, мужчины чаще всего уделяют недостаточно внимания здоровью сердечно-сосудистой системы, психическому здоровью, в том числе тревожности и депрессии, а также состоянию предстательной железы и мочевыводящих путей. Мнения мужчин и женщин относительно этих проблем, которым представители сильного пола уделяют недостаточно внимания, совпадают.
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Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет считают наиболее актуальной проблемой психическое здоровье: 65% представителей этой возрастной группы полагают, что мужчины уделяют ему слишком мало внимания. Респонденты старшего поколения чаще указывают на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Так считают 60% опрошенных. Еще 20% участников исследования считают, что мужчины недостаточно заботятся об обмене веществ, в том числе о контроле массы тела. Лишь 2% респондентов полагают, что мужчины достаточно заботятся о своем здоровье во всех перечисленных областях.
Опрос по заказу организаторов социальной кампании в октябре этого года провело исследовательское агентство Norstat. В нем приняли участие 1001 житель Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.
В ноябре Ассоциация центров здоровья (VCA), Centrālā laboratorija и Mēness aptieka проведут социальную кампанию "#PārbaudītsVīrietis", цель которой - повысить осведомленность о важности регулярных профилактических обследований для мужчин.