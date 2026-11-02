Гром не грянет, мужик не пойдет к врачу: данные по Латвии удручают

Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет считают наиболее актуальной проблемой психическое здоровье: 65% представителей этой возрастной группы полагают, что мужчины уделяют ему слишком мало внимания. Респонденты старшего поколения чаще указывают на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Так считают 60% опрошенных. Еще 20% участников исследования считают, что мужчины недостаточно заботятся об обмене веществ, в том числе о контроле массы тела. Лишь 2% респондентов полагают, что мужчины достаточно заботятся о своем здоровье во всех перечисленных областях.