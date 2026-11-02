В одной части Европы города уходят под воду, а в другой пересыхают водохранилища
Осень 2026 года принесла Европе удивительные погодные контрасты. Пока в Испании и Греции мощные потоки воды затапливают улицы и дома, в Великобритании водохранилища опустели настолько, что власти объявили серьезную засуху. Причем даже обильные осенние дожди не всегда помогают справиться с нехваткой воды.
Испания: людей спасали с крыш, а улицы превратились в реки
В октябре восточные районы Испании столкнулись с разрушительными наводнениями. Особенно сильно пострадали провинции Валенсия и Аликанте, где шторм Adam принес чрезвычайно интенсивные дожди.
В городе Пего за 37 часов выпало почти 664 миллиметра осадков - приблизительно столько, сколько обычно выпадает за целый год. Вода стремительно заполняла улицы, затапливала дома и автомобили, а некоторые населенные пункты оказались практически отрезаны от внешнего мира.
В городе Олива спасателям пришлось эвакуировать людей с крыш зданий с помощью вертолетов. Более 2000 жителей были эвакуированы, а сотням тысяч людей рекомендовали оставаться дома. Из-за непогоды закрывались школы, перекрывались дороги и нарушалось движение транспорта.
По данным испанских властей на 27 октября, шторм Adam унес семь жизней. Ущерб инфраструктуре, жилым домам и сельскохозяйственным угодьям продолжали оценивать. Правительство объявило пострадавшие территории зонами, серьезно затронутыми чрезвычайными ситуациями.
Греция: вода поднималась выше двух метров
Всего через несколько дней, 28 октября, сильные ливни обрушились на Грецию. Особенно тяжелая ситуация сложилась на полуострове Пилион и острове Скиатос.
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В деревне Платаниас потоки воды затопили улицы, дворы, магазины и жилые дома. Жителям отправили экстренные предупреждения с рекомендацией подняться на верхние этажи и не спускаться в подвалы.
В населенных пунктах Милина и Хорто улицы также превратились в бурные реки, которые несли грязь и обломки. По словам местных властей, во время непогоды уровень воды на некоторых участках превышал два метра.
На острове Скиатос из-за наводнений и оползней пришлось временно закрывать дороги. Всего за несколько часов в отдельных районах выпало более 100 миллиметров осадков. После стихии жители приступили к расчистке домов и улиц от грязи.
Франция: рекордные ливни, но засуха никуда не исчезла
Особенно необычная ситуация сложилась во Франции, где сильнейшие ливни и продолжительная засуха наблюдались в течение одного месяца.
20 октября на Корсику обрушились чрезвычайно интенсивные осадки. В районе Соленцара за время непогоды выпало 640,5 миллиметра дождя, причем 538,5 миллиметра - всего за шесть часов. По данным Météo-France, такая интенсивность осадков за шестичасовой период стала рекордной для материковой Франции и Корсики.
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Ливни вызвали серьезные наводнения, разрушения и человеческие жертвы. Потоки воды сносили автомобили, затапливали дороги и повреждали мосты. На юге материковой Франции также фиксировали огромные объемы осадков, местами соответствующие нескольким месяцам обычных дождей.
Но самое удивительное заключается в другом: несмотря на эти ливни, значительная часть Франции продолжала страдать от засухи.
По данным французской метеорологической службы, сентябрь 2026 года стал третьим самым засушливым за всю историю наблюдений. Даже после октябрьских дождей к 25 октября почва на большей части страны оставалась значительно суше обычного.
Великобритания: водохранилища почти опустели
Совершенно другая картина наблюдается в некоторых районах Англии, где осенью возникли серьезные проблемы с запасами воды.
В Западном Суссексе водохранилище Ардингли, обеспечивающее водой жителей юго-востока страны, к 25 октября было заполнено всего на 18,8%. На фотографиях видны огромные участки обнажившегося дна, которые обычно находятся под водой.
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15 октября британские власти объявили режим сильной засухи в отдельных районах Корнуолла, Девона, Дорсета, Сомерсета, Восточного и Западного Суссекса.
При этом в конце октября в Англию пришли обильные дожди. Неделя с 23 по 29 октября стала самой дождливой за два года, а количество осадков за месяц достигло 111% от обычной октябрьской нормы. Однако даже этого оказалось недостаточно, чтобы восстановить запасы воды.
По данным британского Агентства по охране окружающей среды, к 27 октября водохранилища Англии были заполнены в среднем на 57,9%, что значительно ниже нормы для этого времени года. Десять водохранилищ или их групп по-прежнему находились на исключительно низком уровне.
В некоторых районах продолжали действовать ограничения на использование воды, а специалисты предупреждали, что для полного восстановления запасов необходимы дальнейшие продолжительные осадки.
Почему сильные дожди не спасают от засухи?
На первый взгляд ситуация кажется противоречивой: как можно страдать от нехватки воды, когда вокруг идут сильные дожди? Специалисты объясняют, что для восстановления запасов воды важно не только количество осадков, но и то, как именно они выпадают.
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После продолжительной засухи почва может настолько пересохнуть, что не способна быстро впитать большое количество воды. Во время интенсивных ливней значительная часть осадков стекает по поверхности, попадает в реки и может вызывать наводнения, не успевая пополнить подземные запасы.
Кроме того, осадки распределяются неравномерно. В одном регионе за несколько часов может выпасть многомесячная норма дождя, тогда как соседние территории продолжают испытывать дефицит влаги.
Европейская комиссия предупреждает, что изменение климата повышает риски как сильных ливней и внезапных наводнений, так и засух в отдельных регионах Европы. Однако каждое конкретное погодное событие имеет свои причины, и его нельзя автоматически объяснять исключительно изменением климата.