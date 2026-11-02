В одной части Европы города уходят под воду, а в другой пересыхают водохранилища

При этом в конце октября в Англию пришли обильные дожди. Неделя с 23 по 29 октября стала самой дождливой за два года, а количество осадков за месяц достигло 111% от обычной октябрьской нормы. Однако даже этого оказалось недостаточно, чтобы восстановить запасы воды.