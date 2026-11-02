США ищут способ вернуть российский газ в Европу - очередная идея Трампа вопреки санкциям ЕС

По мнению американских переговорщиков, возвращение России на европейский рынок природного газа стало бы серьезным стимулом для Путина согласиться на так называемое энергетическое перемирие в развязанной Москвой войне против Украины. В свою очередь, Киев получил бы доходы от транзитных сборов за транспортировку газа. Кроме того, возобновление торговли открыло бы выгодные возможности для американских инвесторов. Переговорщики Трампа пытались представить эту идею европейским лидерам как способ снизить цены на энергоресурсы перед зимой. В этот момент запасы газа в Европе достигли самого низкого уровня за последние годы, пишет The Wall Street Journal.