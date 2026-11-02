США ищут способ вернуть российский газ в Европу - очередная идея Трампа вопреки санкциям ЕС
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность возвращения российского газа на европейский рынок, несмотря на санкции ЕС. Для этого Вашингтон предложил использовать американского посредника, а выручку от продаж направлять на специальный счет за пределами России.
США предложили российскому лидеру Владимиру Путину возобновить продажу российского природного газа в Европу через американского посредника, чтобы обойти санкции Европейского союза (ЕС). Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal. Эту идею в сентябре во время своих визитов в Москву и Киев представили специальные посланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.
Белый дом предложил перечислять доходы от продажи российского газа на депозитный счет в юрисдикции третьей страны, чтобы Кремль не мог использовать эти средства для финансирования войны.
По мнению американских переговорщиков, возвращение России на европейский рынок природного газа стало бы серьезным стимулом для Путина согласиться на так называемое энергетическое перемирие в развязанной Москвой войне против Украины. В свою очередь, Киев получил бы доходы от транзитных сборов за транспортировку газа. Кроме того, возобновление торговли открыло бы выгодные возможности для американских инвесторов. Переговорщики Трампа пытались представить эту идею европейским лидерам как способ снизить цены на энергоресурсы перед зимой. В этот момент запасы газа в Европе достигли самого низкого уровня за последние годы, пишет The Wall Street Journal.
Согласно официальной позиции Брюсселя, Евросоюз не собирается возвращаться к закупкам российского газа. Однако администрация Трампа надеется, что сопротивление европейцев не окажется "настолько непреклонным". Впрочем, в ходе закрытых переговоров европейские чиновники категорически отвергают эту идею. Высокопоставленный представитель одной из скандинавских стран заявил, что возобновление закупок российского газа противоречит всему, что отстаивают европейцы.
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Другой высокопоставленный чиновник, представляющий крупную европейскую страну, сравнил это предложение с решением бывшего премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена пожертвовать тогдашней Чехословакией ради достижения соглашения с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.