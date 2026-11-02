Правда ли, что жители Латвии отдают государству около 80% своих доходов?

В Facebook также распространяются публикации, в которых утверждается, что жители Латвии платят необычно много разных налогов: с заработка, покупок и недвижимости. Однако такие налоги существуют и в других странах. Более того, по данным Eurostat, общая доля налогов и социальных взносов в экономике Латвии ниже среднеевропейской.