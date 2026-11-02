Правда ли, что жители Латвии отдают государству около 80% своих доходов?
В социальных сетях Латвии вновь активно распространяются заявления о непомерно высоких налогах. Некоторые пользователи утверждают, что государство забирает у жителей до 80% заработанных денег. Что выяснили специалисты проекта Re:Check?
Одним из источников таких утверждений стал Latvijas tautas kanāls, у которого около 40 тысяч подписчиков в Facebook. Один из его ведущих - музыкант Каспарс Пудникс. Недавно канал повторно опубликовал старую беседу с предпринимателем Арнольдом Бабрисом, который ранее распространял недостоверную информацию о вакцинах и других темах.
В разговоре Бабрис утверждает, что жители якобы отдают государству 80% своих доходов, но не получают взамен качественных дорог, общественного транспорта и других услуг, сообщает LSM.lv.
Сколько налогов на самом деле платят жители Латвии?
В Латвии с зарплаты удерживаются подоходный налог с населения и обязательные взносы государственного социального страхования. При этом существуют налоговые льготы, например для людей с иждивенцами.
По расчетам Re:Check, после уплаты налогов и обязательных взносов работнику с минимальной зарплатой остается около 85% начисленной суммы, а со средней зарплатой - около 74%.
Даже если учитывать налоги и взносы, которые дополнительно платит работодатель, цифра в 80% не соответствует действительности.
Согласно последним данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), разница между общими расходами работодателя на сотрудника без детей и его чистой зарплатой в Латвии составляет 41,6%. По этому показателю страна занимает 16-е место среди 38 государств ОЭСР, находясь примерно в середине списка.
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А как насчет налога на добавленную стоимость?
Сторонники утверждения об 80-процентной налоговой нагрузке иногда включают в расчеты и налог на добавленную стоимость (НДС), основная ставка которого в Латвии составляет 21%.
Однако это не означает, что человек дополнительно отдает государству 21% всех своих доходов. НДС включается в стоимость приобретаемых товаров и услуг, а фактическая сумма уплаченного налога зависит от расходов человека и применяемых ставок.
В Латвии налоговая нагрузка ниже средней по Евросоюзу
В Facebook также распространяются публикации, в которых утверждается, что жители Латвии платят необычно много разных налогов: с заработка, покупок и недвижимости. Однако такие налоги существуют и в других странах. Более того, по данным Eurostat, общая доля налогов и социальных взносов в экономике Латвии ниже среднеевропейской.
В 2025 году налоговые поступления и социальные взносы в Латвии составляли около 34% валового внутреннего продукта (ВВП), тогда как в среднем по Европейскому союзу - почти 41%.