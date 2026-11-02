Хотите погулять с собакой по юрмальскому пляжу? Уже можно!

В муниципалитете поясняют, что с 1 апреля по 31 октября действует запрет на пребывание с домашними животными на пляже, их выгул и купание в море. Ограничение сохраняется в период, когда пляжи посещает большое количество отдыхающих. Его цель - обеспечить санитарную чистоту, соблюдение гигиенических требований и качество воды в местах для купания, а также не допустить угрозы безопасности людей.