Хотите погулять с собакой по юрмальскому пляжу? Уже можно!
С 1 ноября жители и гости Юрмалы снова могут приходить на пляж с собаками. Однако есть важное условие: животные должны находиться на поводке. Летом правила будут гораздо строже.
С 1 ноября по 31 марта на пляжах Юрмалы, расположенных на побережье Рижского залива, разрешено находиться с собаками. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте самоуправления. При посещении пляжа собака обязательно должна быть на поводке.
В муниципалитете поясняют, что с 1 апреля по 31 октября действует запрет на пребывание с домашними животными на пляже, их выгул и купание в море. Ограничение сохраняется в период, когда пляжи посещает большое количество отдыхающих. Его цель - обеспечить санитарную чистоту, соблюдение гигиенических требований и качество воды в местах для купания, а также не допустить угрозы безопасности людей.
За соблюдением обязательных правил и контролем их выполнения будет следить Муниципальная полиция Юрмалы.
Возможность находиться на пляже с домашними животными в осенний и зимний сезоны предусмотрена соответствующими обязательными правилами самоуправления о содержании домашних животных.