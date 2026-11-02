Ребенок боится обычного ужина: врачи Детской больницы рассказали о проблеме, которая становится все серьезнее
В Латвии все больше детей и подростков обращаются за помощью из-за расстройств пищевого поведения. За первые десять месяцев 2026 года число консультаций в Детской больнице выросло на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Врачи предупреждают, что такие нарушения могут представлять серьезную угрозу здоровью и даже жизни ребенка.
С января по октябрь 2026 года в Центре психического здоровья детей и молодежи Детской больницы было проведено 2582 амбулаторные консультации по поводу расстройств пищевого поведения. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Рост наблюдается уже несколько лет. Если в 2023 году специалисты провели 1918 таких консультаций, то в 2025 году - уже 2551, что также означает увеличение на 33%.
При этом благодаря улучшению доступности консультаций, развитию программы дневного стационара и повышению осведомленности населения о расстройствах пищевого поведения в последние годы сократилось количество пациентов, которым требуется круглосуточное лечение в больнице.
Почему эти расстройства настолько опасны?
Лечение расстройств пищевого поведения - сложный и продолжительный процесс. Одно из таких заболеваний, анорексия, относится к наиболее тяжелым психическим расстройствам и может представлять угрозу жизни.
Международные исследования показывают, что примерно у трети пациентов после первоначального улучшения симптомы могут возвращаться. Поэтому специалисты подчеркивают важность длительного наблюдения, в том числе после достижения совершеннолетия, когда лечение продолжается уже за пределами Детской больницы.
В относительно легких случаях детям помогают амбулаторно. При необходимости предлагается трехмесячная программа дневного стационара, предусматривающая консультации и занятия раз в неделю, иногда на протяжении всего дня.
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В зависимости от потребностей ребенка в лечении участвуют психиатр, специалист по питанию, психолог, физиотерапевт, арт-терапевт, музыкальный терапевт и другие специалисты.
Ежегодно такую программу проходят около 200 детей и подростков. В наиболее тяжелых случаях пациентов госпитализируют в специальное отделение Детской больницы. В 2025 году там проходили лечение 70 человек.
Расстройства пищевого поведения затрагивают всю семью
Руководитель команды по лечению расстройств пищевого поведения Центра психического здоровья детей и молодежи Карина Берсенева подчеркивает, что заболевание влияет не только на ребенка, но и на его близких.
"Родители сталкиваются с ситуациями, когда, несмотря на желание помочь, не знают, как действовать. Ребенок может испытывать очень сильный страх и тревогу, связанные с едой, поэтому обычные семейные приемы пищи превращаются в серьезное испытание", - объясняет специалист.
По ее словам, задача врачей заключается не только в лечении ребенка, но и в предоставлении родителям необходимых знаний, практических навыков и профессиональной поддержки.
Одним из направлений дальнейшего развития центра станет внедрение семейно-ориентированного лечения подростков с анорексией. Это международно признанный метод, эффективность которого подтверждена научными исследованиями.
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Он предполагает активное участие родителей в процессе выздоровления. Например, одним из элементов лечения может стать семейный прием пищи под руководством специалиста. Во время такого занятия родители учатся поддерживать ребенка, когда страх и тревога мешают ему получать достаточное количество питания.
Врачи обращают внимание на влияние социальных сетей
Детский психиатр Илзе Межраупе отмечает, что еще одним научно обоснованным методом лечения является когнитивно-поведенческая терапия, которую постепенно внедряют в программу больницы.
Однако этот подход подходит не всем пациентам, поскольку за помощью обращаются все более младшие дети - как девочки, так и мальчики.
"Мы оцениваем каждый случай и подбираем лечение индивидуально. Дети следуют различным советам, которые находят в социальных сетях, но еще не способны критически оценить, какие последствия это может иметь для их здоровья. Поэтому важно, чтобы семьи могли получить консультации специалистов", - объясняет психиатр.
Куда обращаться за помощью?
Чтобы родители могли вовремя заметить признаки расстройств пищевого поведения и начать лечение ребенка, в Детской больнице действует специальная консультационная линия.
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- Телефон: 25680022
- Время работы: по будням с 14:00 до 16:00
- Электронная почта: esanas.traucejumi@bkus.lv
Специалисты призывают родителей обращаться за консультацией, если они замечают у ребенка тревожные изменения в отношении к еде, а не дожидаться ухудшения состояния.