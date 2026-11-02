Экономист рассказал, почему Латвия отстает от Литвы и что с этим можно сделать

Главная неопределенность связана с ценами на сырье и энергоресурсы. В последние дни цены как на природный газ, так и на нефть Brent достигли новых максимумов за последние годы. Цена природного газа в Европе за год выросла более чем вдвое, а это означает, что инфляция в Европе продолжит ускоряться. В Латвии инфляция сейчас по-прежнему ниже, чем в Литве, однако в ближайшие месяцы она, скорее всего, увеличится примерно до 4 %. Эффект повышенной инфляции сохранится и в первой половине 2027 года, а на следующий год мы прогнозируем в Латвии инфляцию на уровне 3,3 %.