Экономист рассказал, почему Латвия отстает от Литвы и что с этим можно сделать
С 2015 года экономика Литвы выросла на 43 %, Латвии – на 22 %. Что Латвия может сделать, чтобы сократить этот разрыв? На эту тему в своем комментарии рассуждает Карлис Пургайлис, главный экономист банка Citadele.
В последние годы рост латвийской экономики был сравнительно медленным, однако в этом году картина выглядит более обнадеживающей. Согласно данным Евростата, в первом полугодии этого года ВВП Литвы вырос на 3,4 %, Латвии – на 3,1 %, Эстонии – на 2,2 %, тогда как в еврозоне в среднем – лишь на 0,9 %. Таким образом, в этом году Латвия растет почти так же быстро, как Литва.
Положительно то, что экономика и Латвии, и Литвы структурно сильна: в первом полугодии рост продемонстрировали практически все отрасли, за исключением лесного хозяйства в Латвии.
В чем Литва впереди?
Во-первых, в экспорте. Экспорт товаров из Литвы уже много лет примерно равен совокупному экспорту Латвии и Эстонии. По темпам роста товарного экспорта Латвия, впрочем, особенно не отстает: с 2015 года он практически удвоился и в Латвии, и в Литве. Большая разница наблюдается в услугах. Экспорт услуг из Литвы за десять лет вырос почти в пять раз – с 6 до 28,9 миллиарда евро за 12 месяцев, а в Латвии он удвоился, достигнув 9,2 миллиарда евро. По экспорту услуг Латвию опережает и Эстония с показателем 15,6 миллиарда евро.
Во-вторых, в широте охвата роста. В промышленности Литвы сейчас растут 18 из 23 отраслей, а производство электроники и пластмассовых изделий находится на рекордном уровне. Строительство в Литве во втором квартале выросло на 9,6 %, в Латвии – на 3,2 %, а объем начатого строительства нового жилья в Литве достиг рекорда.
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В-третьих, в кредитовании. Кредитование растет во всех трех странах Балтии, однако совокупный портфель ипотечных кредитов и кредитов отраслям недвижимости и строительства в Литве и Эстонии более чем вдвое превышает латвийский. Кредитование производства и сельского хозяйства в Литве также растет несколько быстрее. Кроме того, брать кредиты в Латвии дороже: ставка по новым кредитам предприятиям в августе составляла в Латвии 5,8 %, в Литве – 5,0 %, в еврозоне – 3,6 %.
Латвии есть на что опереться
Было бы ошибкой говорить, что в Латвии все плохо. Экономические настроения в Латвии находятся в зоне осторожного оптимизма и на европейском фоне выглядят очень хорошо, тогда как в Литве они даже несколько более сдержанные. Обрабатывающая промышленность в этом году продемонстрировала заметный рост, а объем выпуска находится на рекордно высоком уровне. Производство металлических изделий, которому дополнительно способствуют оборонные заказы, выросло на 22 %, химическая промышленность – на 20 %. Оборот розничной торговли и объемы строительства достигли самых высоких показателей с 2008 года, строительство инженерных сооружений выросло на 12 %, а строительство электрических сетей и сетей связи находится на рекордном уровне.
Быстрее, чем в Литве, растет сектор ИТ-услуг: во втором квартале – на 8,3 % в годовом выражении, тогда как в Литве – на 4,2 %. Сектор финансовых услуг в Латвии вырос на 10,4 %. Выдача новых кредитов в Латвии с конца 2024 года также резко увеличилась и сейчас находится на исторически высоком уровне. Наш прогноз роста ВВП на этот год составляет 2,2 %, однако последние данные свидетельствуют, что третий квартал тоже был сильным, поэтому рост может оказаться более быстрым. В следующем году экономика Латвии может вырасти на 2,3 %, немного быстрее, чем экономика Литвы, – на 2,2 %.
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Главная неопределенность – цены на энергоносители и инфляция
Рост промышленности в дальнейшем, скорее всего, станет более умеренным, поскольку соотношение заказов и запасов у американских производителей, которое исторически хорошо отражает динамику промышленности стран Балтии, в последние месяцы нормализовалось. Однако коррекции или резкого падения производства мы не ожидаем, если не произойдут новые внешние потрясения.
Главная неопределенность связана с ценами на сырье и энергоресурсы. В последние дни цены как на природный газ, так и на нефть Brent достигли новых максимумов за последние годы. Цена природного газа в Европе за год выросла более чем вдвое, а это означает, что инфляция в Европе продолжит ускоряться. В Латвии инфляция сейчас по-прежнему ниже, чем в Литве, однако в ближайшие месяцы она, скорее всего, увеличится примерно до 4 %. Эффект повышенной инфляции сохранится и в первой половине 2027 года, а на следующий год мы прогнозируем в Латвии инфляцию на уровне 3,3 %.
Финансовые рынки ожидают, что ЕЦБ, скорее всего, продолжит повышать ставки и они надолго останутся на уровне около 3 %. Время дешевых денег прошло, и это повлияет также на спрос на кредиты.
У роста есть своя цена
У литовской модели есть и слабые стороны, которые не следует копировать. Инфляция в Литве в сентябре достигла 6,1 % – самого высокого уровня среди стран Балтии. Ее дополнительно ускоряет быстрый рост внутреннего потребления, которому способствует в том числе выплата накоплений второго пенсионного уровня. Часть этих денег идет на потребление, часть – на покупку жилья, что повышает цены на него.
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Аналогичный эффект мы наблюдали в Эстонии, когда она разрешила снимать пенсионные накопления. Это разовый стимул, а не источник устойчивого роста, за которым, скорее всего, последуют негативные последствия.
Что стоит перенять у соседей?
Можно выделить несколько уроков, которые помогли бы Латвии сократить разрыв. Во-первых, экспорт услуг. ИТ-услуги и финансовые услуги в Латвии уже растут быстрее, чем в Литве, и их необходимо превратить в еще более сильные экспортные отрасли. Во-вторых, инвестиции должны стать нормой, а не исключением. Нам нужны не только несколько крупных проектов. Необходимо, чтобы инвестировали также торговые, транспортные и сервисные предприятия, а рост кредитования не остановился сейчас, когда экономика растет.
Не менее важна предсказуемость. Стабильная налоговая политика и понятные правила на несколько лет вперед – самый малозатратный способ дать ход отложенным проектам и укрепить уверенность как предпринимателей, так и потребителей. При этом, если зарплаты растут быстрее, чем в еврозоне, сохранить конкурентоспособность можно только за счет технологий, инноваций и более высокой производительности, а не более низких затрат на персонал. Важен и более широкий доступ к финансированию, например к гарантиям, инструментам рынка капитала и проектам фондов ЕС, нацеленным на развитие.
Наконец, оборонный спрос уже сейчас способствует росту производства, и наша задача – создавать добавленную стоимость в местной экономике и превращать этот поток заказов в долгосрочные производственные мощности и экспортные возможности.
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Латвии не нужно копировать Литву. Нам необходимо понять, что позволило соседней стране расти быстрее, и создать аналогичные предпосылки у себя, одновременно избегая инфляции, вызванной разовыми стимулами. Действовать нужно именно сейчас, пока настроения предприятий позитивны, инвестиционная активность восстанавливается, а производственный сектор продолжает развиваться.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвия неожиданно стала лидером ЕС по важному показателю развития энергетики.