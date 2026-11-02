В Латвии 3 ноября сменится парламент и состоится первое заседание нового правительства
Фото: LETA
В Латвии начинается новая политическая глава.
В Латвии

В Латвии 3 ноября сменится парламент и состоится первое заседание нового правительства

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Во вторник, 3 ноября, в 10:00 депутаты Сейма 15-го созыва соберутся на свое первое заседание. Первое заседание нового парламента откроет и до избрания председателя Сейма 15-го созыва будет вести председатель Сейма 14-го созыва Дайга Миериня. Планируется, что в начале заседания к новым депутатам обратится президент Латвии Эдгар Ринкевич.

На первом заседании новоизбранный Сейм выберет счетчиков голосов, а также сформирует временную комиссию по мандатам, этике и заявлениям. Члены комиссии проверят избирательные материалы и жалобы на выборы, если таковые поступили в Центральную избирательную комиссию. После этого комиссия подготовит для Сейма доклад об утверждении полномочий депутатов.

Затем избранные депутаты принесут торжественную присягу:

"Я, принимая на себя обязанности депутата Сейма, перед народом Латвии клянусь (торжественно обещаю) быть верным Латвии, укреплять ее суверенитет и латышский язык как единственный государственный язык, защищать Латвию как независимое и демократическое государство, добросовестно и по совести исполнять свои обязанности. Обязуюсь соблюдать Конституцию и законы Латвии".

Каждый новоизбранный депутат подтвердит присягу своей подписью. После этого Сейм проголосует за утверждение полномочий депутатов 15-го созыва.

На первом заседании новый парламент также изберет президиум Сейма, в состав которого входят председатель, два его заместителя, секретарь и заместитель секретаря.

Впервые, если на одну из должностей в президиуме будет выдвинут только один кандидат, голосование пройдет с использованием электронной системы, а не избирательных бюллетеней, как это было раньше. Такой порядок предусмотрен поправками к Регламенту Сейма, принятыми в конце октября.

С началом работы нового Сейма действующее правительство автоматически считается ушедшим в отставку. Поэтому заседание завершится официальным заявлением правительства о сложении полномочий. При этом нынешний Кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока Сейм не выразит доверие новому правительству.

Согласно Конституции Латвии, новоизбранный Сейм собирается на первое заседание в первый вторник ноября. В этот же день прекращаются полномочия парламента предыдущего созыва.

Темы

Дайга МиериняСеймЛатышский языкЭдгар РинкевичКабинет министровВыборы в Сейм 2026

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