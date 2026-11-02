В Латвии 3 ноября сменится парламент и состоится первое заседание нового правительства

Впервые, если на одну из должностей в президиуме будет выдвинут только один кандидат, голосование пройдет с использованием электронной системы, а не избирательных бюллетеней, как это было раньше. Такой порядок предусмотрен поправками к Регламенту Сейма, принятыми в конце октября.