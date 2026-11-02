Отопление в Риге значительно подорожает, в других самоуправлениях рост будет скромнее
С 1 декабря отопление в Риге может подорожать почти на пятую часть. В то же время в других городах Латвии рост тарифов гораздо скромнее: где-то он составит менее одного процента. Сравниваем цены.
На прошлой неделе стало известно, что этой зимой отопление для рижан существенно подорожает: с 1 декабря в Риге планируется повысить тариф на тепловую энергию на 19%, а это означает более высокие счета за отопление для жителей столицы. Rīgas siltums уже представило Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) проект изменения тарифа, предусматривающий повышение цены с нынешних 80,96 до 96,33 евро за мегаватт-час без НДС.
Причина - очередное подорожание энергоресурсов
На предприятии объясняют, что главная причина повышения стоимости - резкий рост цен на энергоресурсы. По сравнению с предыдущим годом природный газ подорожал на 200%, биомасса стала примерно на 50% дороже, выросли также цены на электроэнергию. Эти ресурсы формируют около 70% всех затрат, включенных в тариф на тепловую энергию.
Председатель правления Rīgas siltums Калвис Калниньш указывает, что первоначально предприятие прогнозировало еще более значительное повышение тарифа - на 20-30%. Однако благодаря заблаговременной закупке природного газа и другим мерам по ограничению расходов рост цен удалось уменьшить.
Вместе с тем предприятие не исключает, что в течение отопительного сезона тариф может быть пересмотрен еще раз. Это будет зависеть от суровости зимы и изменения цен на энергоресурсы, поскольку в ходе сезона потребуются дополнительные закупки природного газа. Впрочем, пока делать выводы о новых изменениях преждевременно, отмечает руководство предприятия.
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В Валмиере - всего на 0,6% дороже
Между тем в Валмиере, где теплом обеспечивает жителей АО Valmieras Enerģija, установленный тариф на тепловую энергию с 1 декабря 2026 года по 30 сентября 2027 года, согласно информации КРОУ, вырос всего на 0,6% и составит 64,37 евро за мегаватт-час.
Согласно применяемым Jēkabpils siltums самостоятельно установленным конечным тарифам на тепловую энергию и утвержденным тарифам, с 1 декабря повышение составит лишь 2,16% - до 89,07 евро за мегаватт-час.
Согласно информации, представленной КРОУ SIA Kuldīgas siltumtīkli, с 1 декабря стоимость тепла вырастет на 4,2% - до 85,47 евро за мегаватт-час.
Впрочем, ближе к Риге в этом отношении находится Кулдига, где повышение составит 16,9%. В Елгаве (SIA Gren Jelgava) с 1 ноября предусмотрено подорожание на 4,1% - до 79,61 евро за мегаватт-час. В Резекне, в свою очередь, с 1 февраля 2027 года планируется повышение на 8,79% - до 83,32 евро за мегаватт-час.