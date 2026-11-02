Отопление в Риге значительно подорожает, в других самоуправлениях рост будет скромнее

На прошлой неделе стало известно, что этой зимой отопление для рижан существенно подорожает: с 1 декабря в Риге планируется повысить тариф на тепловую энергию на 19%, а это означает более высокие счета за отопление для жителей столицы. Rīgas siltums уже представило Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) проект изменения тарифа, предусматривающий повышение цены с нынешних 80,96 до 96,33 евро за мегаватт-час без НДС.