Сугробы в человеческий рост, заваленные дороги и спасение туристов: в разных уголках мира уже наступила зима
Ноябрь только начался, а в разных странах мира уже появились настоящие зимние пейзажи. В России снегом завалило автомобили и дома, в Непале из снежного плена пришлось спасать туристов, а горы Китая и Европы уже покрылись белым одеялом. Местами снегопады оказались настолько сильными, что серьезно осложнили жизнь людей.
Россия: в Кузбассе сугробы достигают человеческого роста
Одни из самых впечатляющих кадров приходят из Кемеровской области России. На популярном горнолыжном курорте Шерегеш сильные снегопады буквально преобразили пейзажи. Особенно много снега накопилось на отдельных участках, где образовались огромные заносы.
По сообщениям местных СМИ, отдельные сугробы достигают двух метров. На опубликованных видео видны автомобили, оказавшиеся в снежных завалах, и огромные снежные шапки на крышах зданий. Местным жителям и туристам приходится расчищать территорию и вытаскивать застрявшие машины. На некоторых кадрах в уборке снега участвует тяжелая техника.
При этом двухметровые сугробы - это отдельные снежные заносы, а не равномерная высота снежного покрова. По данным горнолыжного курорта на 1 ноября, толщина снега на склонах составляла около 85 сантиметров, причем только за предыдущие сутки выпало примерно 20 сантиметров свежего снега.
Снегопады затронули и другие районы Кузбасса. По данным Гидрометцентра России, 1 ноября и в ночь на 2 ноября в Кемеровской области местами выпало до 19 миллиметров осадков. Из-за снега, мокрого снега и гололедицы спасательные службы предупредили о возможных затруднениях движения на дорогах.
Непал: туристов пришлось спасать вертолетом
В Гималаях сильные снегопады обернулись серьезными проблемами для путешественников. В конце октября непогода затронула высокогорные районы Непала, где снежные заносы сделали некоторые туристические маршруты практически непроходимыми.
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Особенно сложная ситуация возникла в районе Долпа. Шестеро туристов из Индии, путешествовавших в районе национального парка Шей-Пхоксундо, оказались заблокированы снегом вблизи высокогорных перевалов. Связь с группой прервалась 1 ноября.
Спасательную операцию осложнили погодные условия. В воскресенье вертолет не смог добраться до туристов, поэтому эвакуацию пришлось отложить.
Утром в понедельник, 2 ноября, всех шестерых удалось спасти. Сначала вертолет вывез двух женщин, затем вернулся за четырьмя мужчинами. По информации местных властей, все путешественники находятся в безопасности, их жизни ничего не угрожает.
Китай: сильные снегопады и опасные дороги в Тибете
Заметные снегопады прошли в конце октября и начале ноября и на Тибетском нагорье в Китае. Особенно сильные осадки зарегистрировали в районе города Нагчу, где снег выпал на обширной территории.
По данным местной метеорологической службы, с утра 31 октября до утра 1 ноября снег зарегистрировали на 113 из 233 наблюдательных станций. На одной станции интенсивность осадков достигла категории очень сильного снегопада, еще на 17 станциях зафиксировали сильный снег.
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Непогода осложнила дорожную обстановку. На нескольких крупных автодорогах образовались снежный покров и гололедица, а местные власти объявили предупреждение об опасных условиях движения. Водителям рекомендовали снижать скорость и соблюдать дистанцию.
Европа: снег укрыл Альпы и польские Татры
Зимние пейзажи уже появились и в Европе. Во второй половине октября похолодание принесло снегопады в Альпы, затронув горные районы Швейцарии, Австрии и северной Италии.
Европейская программа спутникового наблюдения Copernicus опубликовала снимки от 22 октября, на которых хорошо видны заснеженные горные хребты. Белый покров появился в том числе в окрестностях известного швейцарского курорта Санкт-Мориц.
Настоящие зимние условия установились и в польских Татрах. По данным на утро 2 ноября, на вершине Каспровы-Верх высота снежного покрова составляла 15 сантиметров, а температура опустилась примерно до -5 градусов. Из-за снега и обледенения горные маршруты стали скользкими и опасными.
Япония: ноябрь начался со снегопадов на Хоккайдо
Первые дни ноября принесли снег и на север Японии. На остров Хоккайдо пришли холодные воздушные массы, из-за чего в горных районах и некоторых населенных пунктах прошли снегопады.
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По данным Японского метеорологического агентства, утром 1 ноября в деревне Отоинеппу высота снежного покрова достигла девяти сантиметров. Еще в одном населенном пункте, Утатобори, выпало восемь сантиметров снега.
Синоптики предупредили, что на горных перевалах дороги могут оказаться заснеженными и скользкими. При этом в некоторых районах острова снег не задержался, а погода постепенно начала улучшаться.
Финляндия: первый снег принес сразу 20 сантиметров
В Финляндии зима напомнила о себе еще раньше. Уже 9-10 октября снегопады затронули северные и восточные районы страны, в том числе Кайнуу, Койллисмаа и Северное Саво.
Наиболее внушительный снежный покров тогда зафиксировали в муниципалитете Пуоланка, где его высота достигла примерно 20 сантиметров. На других метеостанциях измерили от двух до шести сантиметров снега.
Из-за непогоды в отдельных районах предупреждали об ухудшении дорожных условий. При этом для северной Финляндии появление первого снега в октябре не считается чем-то необычным.