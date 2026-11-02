МИД Латвии сообщил о ситуации с 33 пропавшими без вести в Непале и Китае

Неподалеку от эпицентра катастрофы находилась группа туристов из Латвии. Ранее МИД сообщал, что трое жителей Латвии, находившихся в регионе во время стихийного бедствия, не пострадали. Однако судьба еще 33 человек до сих пор остается неизвестной.