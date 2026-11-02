МИД Латвии сообщил о ситуации с 33 пропавшими без вести в Непале и Китае
Министерство иностранных дел Латвии пока не получило новой информации о судьбе 33 граждан и жителей страны, пропавших без вести после разрушительного наводнения в Непале и Китае.
Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел Лига Ермацане, новых сведений о пропавших пока не поступало ни от властей Непала, ни от Китая.
По ее словам, Государственная полиция Латвии передала обеим странам образцы ДНК родственников пропавших без вести. Власти Непала уже подтвердили получение генетических профилей всех 33 человек и признали их пригодными для проведения необходимых проверок.
В МИД заверили, что родственников незамедлительно проинформируют, как только появятся новые сведения.
Напомним, 26 августа в горном регионе произошло обрушение ледника, вызвавшее мощный поток льда и обломков. В результате из ледникового озера хлынули вода и грязь, что привело к масштабным разрушениям на территории Непала и Китая.
Неподалеку от эпицентра катастрофы находилась группа туристов из Латвии. Ранее МИД сообщал, что трое жителей Латвии, находившихся в регионе во время стихийного бедствия, не пострадали. Однако судьба еще 33 человек до сих пор остается неизвестной.