Жители Балтии стали больше покупать в Stockmann - оборот сети продолжает расти
Универмаги Stockmann в странах Балтии продолжают наращивать продажи. За первые девять месяцев 2026 года их оборот достиг 54,1 миллиона евро, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует финансовый отчет финской розничной группы Lindex Group, опубликованный на Хельсинкской бирже Nasdaq.
На страны Балтии пришлось 26% общего оборота Stockmann. При этом совокупные продажи сети, магазины которой работают в Финляндии, Латвии и Эстонии, за январь-сентябрь составили 209,4 миллиона евро. Это на 2,7% больше, чем годом ранее.
Продолжают расти и продажи через интернет. За девять месяцев оборот онлайн-магазина увеличился на 2,5%. Однако его доля в общем объеме продаж Stockmann немного сократилась - с 12,4% до 12,3%.
Выросла и валовая прибыль Stockmann. За первые три квартала она достигла 95,4 миллиона евро, превысив прошлогодний показатель на 5%.
Еще заметнее улучшились финансовые результаты всей Lindex Group, в которую входят бренды Stockmann и Lindex. За девять месяцев оборот группы достиг 693,9 миллиона евро, увеличившись на 3,9%.
При этом компании удалось выйти в прибыль. Если за январь-сентябрь 2025 года группа понесла убытки в размере 5,2 миллиона евро, то за аналогичный период 2026 года получила прибыль в 7,6 миллиона евро.
Таким образом, за год финансовый результат Lindex Group улучшился на 12,8 миллиона евро.
Универмаги Stockmann работают в Финляндии, Эстонии и Латвии. Жители всех трех стран также могут совершать покупки в интернет-магазине сети.