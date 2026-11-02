Жители Балтии стали больше покупать в Stockmann - оборот сети продолжает расти

На страны Балтии пришлось 26% общего оборота Stockmann. При этом совокупные продажи сети, магазины которой работают в Финляндии, Латвии и Эстонии, за январь-сентябрь составили 209,4 миллиона евро. Это на 2,7% больше, чем годом ранее.