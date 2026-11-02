В Латвии хотят изменить закон об авторских правах, но не всем понравилась эта идея
Латвийская ассоциация рекламы (LRA) призывает комиссию Сейма по образованию, культуре и науке не продвигать предложенные Латвийским союзом профессиональных актеров (LPAA) поправки к Закону об авторском праве до тех пор, пока они не будут рассмотрены и согласованы отраслевой рабочей группой. В ассоциации опасаются, что изменения могут затронуть интересы не только актеров, но и СМИ, цифровых платформ и других участников рынка.
В письме депутатам комиссии LRA отмечает, что предложения актерского союза были направлены непосредственно в парламент и до сих пор не обсуждались в рабочей группе по авторскому праву, созданной Министерством культуры. Именно в этой группе обычно рассматриваются все существенные изменения законодательства в данной сфере.
Ассоциация подчеркивает, что авторское право тесно связано с нормативными актами Европейского союза. Поэтому изменения, направленные на защиту интересов одной профессиональной группы, могут иметь непредвиденные последствия для других правообладателей и пользователей произведений, включая средства массовой информации и цифровые платформы.
Как указывает LRA, Министерство культуры также признало, что предложения актерского союза пока не были полноценно обсуждены со всеми заинтересованными сторонами. В связи с этим на 6 ноября назначено заседание рабочей группы, на котором планируется рассмотреть предлагаемые изменения.
Ассоциация призывает парламентскую комиссию пока не рассматривать предложения LPAA ко второму чтению законопроекта, а передать их на экспертную оценку. Только после широкого обсуждения возможные поправки предлагается вновь вынести на рассмотрение Сейма.
Какие изменения уже поддержал Сейм?
Ранее Сейм в первом чтении одобрил разработанные Министерством культуры поправки к Закону об авторском праве. Они предусматривают, что театральные режиссеры также будут официально признаваться авторами произведений сценического искусства.
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Цель изменений - внести ясность в вопрос о том, кто обладает авторскими правами на театральные постановки и другие сценические произведения. Речь идет не только о режиссерах, но и о драматургах, сценографах, художниках по костюмам, хореографах и других специалистах, внесших творческий вклад в создание произведения.
Кроме того, законопроект предусматривает совершенствование механизмов защиты авторских прав. В частности, предлагается уточнить полномочия судов по вынесению обязательных предписаний и взысканию компенсации за ущерб, причиненный нарушением авторских прав.
Эти поправки были подготовлены рабочей группой Министерства культуры с участием представителей отраслевых неправительственных организаций.