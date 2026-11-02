В Латвии хотят изменить закон об авторских правах, но не всем понравилась эта идея

В письме депутатам комиссии LRA отмечает, что предложения актерского союза были направлены непосредственно в парламент и до сих пор не обсуждались в рабочей группе по авторскому праву, созданной Министерством культуры. Именно в этой группе обычно рассматриваются все существенные изменения законодательства в данной сфере.