В Риге после масштабного пожара закрыли движение на Твайка; изменены маршруты общественного транспорта
В понедельник утром, 2 ноября, в рижском микрорайоне Саркандаугава произошел крупный пожар в производственном здании на улице Твайка, 4. Огонь охватил 2250 квадратных метров, а из-за угрозы обрушения конструкций власти приняли решение перекрыть движение транспорта.
Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), возгорание началось после 5 часов утра. Первоначально спасатели сообщали о пожаре в заброшенном здании, однако позднее уточнили, что горит производственный объект.
Пламя охватило 2000 квадратных метров кровли и 250 квадратных метров производственных помещений. Общая площадь здания составляет 7500 квадратных метров.
В 7:29 распространение пожара повышенной опасности удалось ограничить, однако работа спасателей на месте продолжилась. В тушении задействовали восемь пожарных автоцистерн и несколько автолестниц.
На месте происшествия также был создан оперативный штаб, в который вошли представители Государственной полиции, Службы неотложной медицинской помощи, муниципальной полиции, предприятия Sadales tīkls и собственник здания.
Департамент городского развития Рижской думы принял решение закрыть движение транспорта на улице Твайка возле дома № 4. Ограничение будет действовать до получения заключения строительного инженера об устойчивости наружной стены здания и разработки мер по устранению опасности. Рижское самоуправление призывает водителей выбирать альтернативные маршруты объезда.
Пожар также повлиял на движение общественного транспорта. По информации Rīgas satiksme, временно прекращено движение троллейбусов 3-го маршрута в направлении Кундзиньсалы и автобусов 49-го маршрута в направлении Даудерсалы.