Пожар на Саркандаугаве охватил огромную площадь и нарушил движение транспорта

В тушении задействованы восемь пожарных автоцистерн и несколько автолестниц. На месте также создан оперативный штаб, в который вошли представители Государственной полиции, Службы неотложной медицинской помощи, муниципальной полиции, предприятия Sadales tīkls и собственник здания.