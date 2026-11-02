Пожар на Саркандаугаве охватил огромную площадь и нарушил движение транспорта
В понедельник, 2 ноября, рано утром в рижском районе Саркандаугава вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил производственное здание на улице Твайка, распространившись на площади 2250 квадратных метров.
Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба, пожар начался вскоре после 5 часов утра. Первоначально спасатели сообщили, что горит заброшенное здание, однако позднее уточнили, что возгорание произошло в производственном корпусе.
Огонь охватил 2000 квадратных метров кровли и еще 250 квадратных метров производственных помещений. Общая площадь здания составляет 7500 квадратных метров.
В 7:29 пожарным удалось локализовать распространение огня. Пожару присвоена повышенная категория опасности.
В тушении задействованы восемь пожарных автоцистерн и несколько автолестниц. На месте также создан оперативный штаб, в который вошли представители Государственной полиции, Службы неотложной медицинской помощи, муниципальной полиции, предприятия Sadales tīkls и собственник здания.
Из-за пожара по-прежнему перекрыто движение в начале улицы Твайка. Спасатели призывают водителей выбирать альтернативные маршруты, в частности объезд через улицу Аптиекас.
Ограничения затронули и общественный транспорт. Как сообщает Rīgas satiksme, из-за пожара по адресу Твайка, 4 приостановлено движение троллейбусов № 3 в направлении Кундзиньсалы и автобусов № 49 в направлении Даудерсалы. Транспорт обоих маршрутов временно курсирует только до конечной остановки Саркандаугава.