В Латвии
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В Латвии сохранится необычно мягкая для ноября погода
В понедельник, 2 ноября, погода в Латвии будет преимущественно облачной, однако местами выглянет солнце. В некоторых районах ожидаются осадки, а температура воздуха достигнет +10 градусов.
В понедельник местами сквозь облака будут пробиваться солнечные лучи, однако в некоторых районах, преимущественно на западе страны, ожидаются дождь и морось. Будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +5...+10 градусов.
В Риге день будет облачным, однако временами небо будет проясняться. Осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит +7...+9 градусов.