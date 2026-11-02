"В отрасли много серых зон": как похоронные фирмы узнают о смерти человека раньше самоуправления?
Человек только что потерял близкого, а похоронные фирмы узнают об этом раньше, чем муниципалитет. Руководитель кладбищ Риги рассказал о сомнительных методах привлечения клиентов и утечках конфиденциальной информации.
О том, что в этой сфере существуют сомнительные методы работы, в эфире программы "Uz līnijas" на TV24 рассказал руководитель Управления кладбищами Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Гинтс Зела.
Ведущий поинтересовался, правильно ли он понял, что собеседника не удивили недавно прозвучавшие в публичном пространстве сообщения о проблемах в похоронной отрасли. По словам Зелы, знакомство с этой сферой позволяет понимать, что подобные вопросы возникали и раньше. "В этой сфере с давних времен постоянно идет борьба за добросовестность: каким образом поставщик похоронных услуг получает клиентов, как он узнает о них и какие методы при этом использует", - объяснил руководитель Управления кладбищами.
Он подчеркнул, что человек, которому понадобились похоронные услуги, находится в совершенно особом положении. Это родственник, только что переживший смерть близкого. Его нельзя сравнивать с обычным покупателем, который может спокойно изучить предложения разных компаний, сопоставить цены и объективно оценить качество услуг.
"Он не классический покупатель, который способен совершенно объективно оценить, не обманывают ли его, предоставляют ли услугу того качества и в том объеме, которые должны быть обеспечены", - отметил Зела.
Именно поэтому, по его мнению, особенно важно понимать, каким образом похоронные компании получают информацию о потенциальных клиентах. Руководитель Управления кладбищами напомнил, что вопрос присутствия представителей похоронных компаний в больницах обсуждался на государственном уровне уже давно. В частности, Министерство экономики пыталось добиться того, чтобы поставщики похоронных услуг не привлекали клиентов непосредственно в медицинских учреждениях.
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Кроме того, по словам Зелы, в публичном пространстве появлялась информация об уголовных делах, в рамках которых должностных лиц привлекали к ответственности за возможную передачу похоронным компаниям сведений о потенциальных клиентах.
Сам Зела также рассказал о случаях, вызывающих вопросы относительно происхождения информации, которой располагают представители отрасли. "Мы сталкивались и с загадочными утечками информации, когда поставщик похоронных услуг узнает о размере полагающегося пособия на погребение раньше, чем об этом узнает само самоуправление", - рассказал он. Подобные ситуации вызывают вопросы не только о честности конкуренции, но и о защите персональных данных и обращении с чувствительной информацией.
При этом Зела считает, что проблема не сводится к одному предприятию или отдельному инциденту. По его мнению, в похоронной отрасли по-прежнему существует немало недостаточно урегулированных сфер, которым необходимы более четкие правила и контроль. "В этой отрасли много серых зон, и здесь определенно еще многое нужно сделать, чтобы навести порядок", - резюмировал руководитель Управления кладбищами Риги.