"В отрасли много серых зон": как похоронные фирмы узнают о смерти человека раньше самоуправления?

Ведущий поинтересовался, правильно ли он понял, что собеседника не удивили недавно прозвучавшие в публичном пространстве сообщения о проблемах в похоронной отрасли. По словам Зелы, знакомство с этой сферой позволяет понимать, что подобные вопросы возникали и раньше. "В этой сфере с давних времен постоянно идет борьба за добросовестность: каким образом поставщик похоронных услуг получает клиентов, как он узнает о них и какие методы при этом использует", - объяснил руководитель Управления кладбищами.