В воздушное пространство Латвии проник неизвестный объект: армия применила дрон-перехватчик, прогремел взрыв
Вечером в воскресенье, 1 ноября, в воздушное пространство Латвии проник неопознанный летающий объект, сообщили Национальные вооруженные силы (НВС). В двух краях Латгале была объявлена повышенная угроза, а военные впервые в рамках подобных инцидентов применили произведенный в Латвии дрон-перехватчик Blaze.
Около 19:00 в Краславском и Лудзенском краях было объявлено оранжевое предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству Латвии. Это самый высокий из двух уровней предупреждения, при котором жителей призывают укрыться в помещениях и соблюдать принцип двух стен - находиться в месте, отделенном от улицы как минимум двумя стенами.
Примерно через полчаса военные сообщили, что угроза миновала. По данным НВС, неопознанный летающий объект покинул воздушное пространство Латвии в 19:16, пересекши границу с Россией.
Позднее НВС раскрыли, что в ответ на обнаруженную угрозу армия применила произведенный в Латвии дрон-перехватчик Blaze.
Судя по сообщению военных, перехватить неизвестный объект не удалось, поскольку он успел улететь на территорию России. После этого вблизи границы было принято решение активировать механизм самоуничтожения самого дрона-перехватчика, чтобы исключить риск его попадания на территорию соседнего государства. Именно поэтому в районе происшествия был слышен взрыв.
В НВС предупреждают, что на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины подобные инциденты могут повторяться. Иностранные беспилотники могут приближаться к воздушному пространству Латвии или проникать в него.
Как сообщалось ранее, в этом году жители Латгале и Видземе уже неоднократно получали экстренные предупреждения на мобильные телефоны о возможной угрозе с воздуха. В нескольких случаях беспилотники падали на территории Латвии и взрывались. Один из дронов был сбит.
Эти инциденты были связаны с беспилотниками, задействованными в российско-украинской войне. В некоторых случаях дроны вообще не проникали в воздушное пространство Латвии, а предупреждения рассылались в качестве меры предосторожности.