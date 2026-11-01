В воздушное пространство Латвии проник неизвестный объект: армия применила дрон-перехватчик, прогремел взрыв

Около 19:00 в Краславском и Лудзенском краях было объявлено оранжевое предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству Латвии. Это самый высокий из двух уровней предупреждения, при котором жителей призывают укрыться в помещениях и соблюдать принцип двух стен - находиться в месте, отделенном от улицы как минимум двумя стенами.