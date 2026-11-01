Над Латвией появился неизвестный летательный объект: жители двух краев получили экстренное предупреждение

Как сообщалось ранее, в этом году жители Латгале и Видземе неоднократно получали предупреждения через систему мобильного оповещения об угрозе с воздуха. Несколько беспилотников также упали и взорвались на территории Латвии. В одном из случаев дрон был сбит.