Над Латвией появился неизвестный летательный объект: жители двух краев получили экстренное предупреждение
Вечером в воскресенье жители Краславского и Лудзенского краев получили экстренное предупреждение об угрозе с воздуха. Военные сообщили о неизвестном летательном объекте, который пересек латвийско-российскую границу и вскоре покинул воздушное пространство Латвии.
В воскресенье вечером в воздушное пространство Латвии влетел и затем вылетел неизвестный летательный объект. Об этом сообщили Национальные вооруженные силы (НВС).
Около 19:00 в Краславском и Лудзенском краях было объявлено оранжевое предупреждение в связи с возможной угрозой воздушному пространству Латвии. Это высший из двух уровней предупреждения. Жителей призвали укрыться в помещениях и соблюдать принцип двух стен.
Примерно через полчаса военные сообщили, что угроза воздушному пространству Краславского и Лудзенского краев миновала. По информации НВС, неизвестный летательный объект покинул воздушное пространство Латвии в 19:16, пересекши латвийско-российскую границу.
В НВС отмечают, что пока продолжается российская агрессия против Украины, нельзя исключать повторения подобных случаев, когда иностранные беспилотники приближаются к воздушному пространству Латвии или залетают на территорию страны.
Как сообщалось ранее, в этом году жители Латгале и Видземе неоднократно получали предупреждения через систему мобильного оповещения об угрозе с воздуха. Несколько беспилотников также упали и взорвались на территории Латвии. В одном из случаев дрон был сбит.
Эти инциденты, предположительно, были связаны с приближением к латвийскому воздушному пространству или проникновением в него беспилотников, участвовавших в российско-украинской войне. В отдельных случаях дроны фактически не пересекали воздушную границу Латвии, а предупреждения рассылались в превентивных целях.