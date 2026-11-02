"Я очень хочу жить": Татьяна Азаренко просит помощи в борьбе с тяжелой болезнью
В редакцию Otkrito пришло письмо от Татьяны Азаренко. Женщина рассказала о тяжелой борьбе с онкологическим заболеванием и попросила помочь распространить информацию о сборе средств на лечение. У Татьяны метастатический рак молочной железы, а необходимый ей препарат стоит около 3912 евро за одну инфузию. Лечение нужно проходить каждые три недели. При этом с раком IV стадии борется и ее муж.
В своем обращении Татьяна признается, что ей непросто публично рассказывать о болезни и просить о финансовой помощи. Но сейчас от этого зависит возможность продолжать лечение.
"Я очень хочу жить, быть рядом со своими детьми, мужем и семьей, видеть их жизнь, разделять с ними важные моменты и продолжать бороться", - говорит женщина.
Впервые рак молочной железы у Татьяны диагностировали в 2020 году. Тогда ей пришлось перенести операцию, шесть курсов химиотерапии и 33 сеанса лучевой терапии. После продолжительного лечения болезнь отступила. Почти пять лет женщина находилась в ремиссии и надеялась, что самое тяжелое уже позади. Однако в январе 2025 года рак вернулся.
Сначала врачи обнаружили метастазы в костях. Несмотря на несколько линий лечения и лучевую терапию, болезнь продолжала прогрессировать. Позже метастазы появились в печени и легких, а в августе 2026 года - также в головном мозге. Сейчас диагноз Татьяны - метастатический рак молочной железы.
Для продолжения лечения врачи назначили ей препарат Enhertu (трастузумаб дерукстекан). Это противоопухолевый препарат, который применяется при определенных типах рака молочной железы. Лечение необходимо проводить каждые три недели. Стоимость одной инфузии составляет около 3912 евро. К сожалению, государство это лечение не компенсирует. А для семьи такие регулярные расходы оказались непосильными.
Особенно тяжелым положение делает то, что одновременно с Татьяной онкологическое заболевание лечит и ее муж. У него рак желудка IV стадии, и ему также требуется медицинская помощь.
"Мы оба одновременно боремся за жизнь", - говорит Татьяна.
Женщина признается, что ей очень тяжело обращаться к незнакомым людям с такой личной просьбой. Но другого выхода, чтобы обеспечить продолжение лечения, у семьи сейчас нет. "Я не прошу о материальных вещах. Я прошу возможности продолжить лечение. Я прошу времени рядом со своей семьей. Я прошу возможности жить", - обращается она к людям.
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Официальный сбор средств на лечение Татьяны открыт на благотворительной платформе Ziedot.lv. Помочь можно любой суммой. Если нет возможности сделать пожертвование, женщина просит хотя бы поделиться ее историей, чтобы о ней узнало как можно больше людей.
"Возможно, именно благодаря вашему репосту моя история дойдет до человека, который сможет помочь", - надеется Татьяна.
Она благодарит всех, кто уже откликнулся, поддержал ее и помог распространить информацию о сборе. "Я продолжаю бороться. И я очень хочу жить".