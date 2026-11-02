"Я очень хочу жить": Татьяна Азаренко просит помощи в борьбе с тяжелой болезнью

Женщина признается, что ей очень тяжело обращаться к незнакомым людям с такой личной просьбой. Но другого выхода, чтобы обеспечить продолжение лечения, у семьи сейчас нет. "Я не прошу о материальных вещах. Я прошу возможности продолжить лечение. Я прошу времени рядом со своей семьей. Я прошу возможности жить", - обращается она к людям.