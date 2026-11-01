Опыт Украины заставил Латвию задуматься о спасении культурных ценностей во время войны

Гаагская конвенция о защите культурных ценностей была принята в 1954 году, после Второй мировой войны. В 1999 году ее дополнили Вторым протоколом, который предусматривает усиленную защиту культурного наследия во время вооруженных конфликтов и уголовную ответственность за умышленное уничтожение или разграбление культурных ценностей, сообщает LSM.lv.