Опыт Украины заставил Латвию задуматься о спасении культурных ценностей во время войны
Латвия присоединяется ко Второму протоколу Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Это решение связано прежде всего с опытом Украины, где в результате российского вторжения были уничтожены или повреждены многочисленные памятники истории и культуры. О том, насколько Латвия готова защитить свое культурное наследие в случае войны, эксперты рассказали в программе Латвийского радио "Kā labāk dzīvot".
Гаагская конвенция о защите культурных ценностей была принята в 1954 году, после Второй мировой войны. В 1999 году ее дополнили Вторым протоколом, который предусматривает усиленную защиту культурного наследия во время вооруженных конфликтов и уголовную ответственность за умышленное уничтожение или разграбление культурных ценностей, сообщает LSM.lv.
Заместитель государственного секретаря Министерства культуры по вопросам культурной политики Байба Мурниеце отметила, что именно события в Украине заставили Латвию серьезнее задуматься о защите собственного наследия.
"Конечно, именно болезненный опыт Украины заставил нас актуализировать этот вопрос и необходимость быть готовыми защищать культурное наследие в случае войны", - подчеркнула она.
Присоединение к международному соглашению предполагает конкретные практические меры. В первую очередь необходимо определить наиболее значимые культурные объекты, составить их перечень, задокументировать и разработать планы защиты на случай угрозы.
Представитель Национальных вооруженных сил Ивета Берзиня рассказала, что информация о культурных ценностях уже внесена в специальные картографические системы, которые военные используют при планировании операций и учений. Это позволяет учитывать расположение охраняемых объектов и избегать их повреждения.
При этом эксперты признают, что само по себе международное соглашение не гарантирует сохранности культурного наследия. Россия, например, является участницей Гаагской конвенции, однако это не помешало ей уничтожать исторические и культурные объекты Украины.
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Особое внимание эксперты уделили готовности музеев, архивов и других учреждений культуры к чрезвычайным ситуациям.
Ивета Берзиня подчеркнула, что в мирное время Национальные вооруженные силы могут помогать устранять последствия стихийных бедствий, однако в случае вооруженного нападения их главной задачей станет оборона государства. Поэтому руководители учреждений культуры должны заранее определить, какие ценности необходимо спасать в первую очередь, какие ресурсы для этого потребуются и кто именно будет отвечать за конкретные действия.
Глава Национального управления культурного наследия Инара Була подчеркнула, что в критической ситуации учреждениям и местным сообществам придется рассчитывать прежде всего на собственные силы.
"Если начнутся подобные события, совершенно очевидно, что рядом сразу не окажется ни Министерства культуры, ни муниципальной полиции, ни Национальных вооруженных сил. Тогда останемся мы сами - это моя Латвия, моя ответственность", - заявила она.
Эксперты также напомнили, что подобные планы необходимы не только на случай войны. Они помогут защитить культурные ценности и при пожарах, наводнениях, сильных бурях и других чрезвычайных ситуациях.