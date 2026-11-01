Что дальше? Дайга Миериня раскрыла свои планы после неудачи на выборах
Председатель уходящего 14-го Сейма Дайга Миериня после неудачи Союза зеленых и крестьян (СЗК) на парламентских выборах намерена посвятить время семье. При этом политик пока не готова окончательно попрощаться с политикой и рассказала, от чего будет зависеть ее дальнейшая карьера.
Решение о дальнейшей политической деятельности будет зависеть от результатов съезда СЗК, который состоится в январе.
"Пока я могу говорить только о ближайшем будущем, которое будет посвящено семье - мужу, детям и внукам", - заявила политик агентству LETA, комментируя свои планы после того, как СЗК не удалось пройти в 15-й Сейм.
Миериня отметила, что окончательного решения о продолжении политической карьеры пока не приняла.
"Что касается политической деятельности и СЗК, в январе состоится съезд партии, который станет определяющим фактором для принятия дальнейших решений", - подчеркнула она.
Как сообщалось, 3 ноября на первое заседание соберется 15-й Сейм. На выборах наибольшее число голосов получил Объединенный список, которому достался 41 депутатский мандат.
В свою очередь, СЗК набрал 4,4% голосов, не преодолев пятипроцентный барьер и оставшись за пределами парламента. При этом политическая сила преодолела двухпроцентный порог, позволяющий претендовать на финансирование из государственного бюджета.
Миериня возглавляла 14-й Сейм с сентября 2023 года, когда сменила на посту председателя парламента Эдварда Смилтенса.