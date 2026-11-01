Дожди, туман и до +10 градусов: прогноз погоды на понедельник

В понедельник местами сквозь облака будет проглядывать солнце, однако в некоторых районах, преимущественно на западе страны, ожидаются дождь и морось. Утром местами сохранится туман и дымка. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +5...+10 градусов.