Дожди, туман и до +10 градусов: прогноз погоды на понедельник
Новая неделя в Латвии начнется с облачной и сырой погоды, однако местами жители все же смогут увидеть солнце. Синоптики прогнозируют дожди, утренние туманы и довольно мягкую для начала ноября температуру воздуха.
В ночь на понедельник небо будет преимущественно облачным, местами ожидается небольшой дождь и морось. Будет дуть слабый ветер, в отдельных районах образуются туман и дымка. Температура воздуха составит +1...+6 градусов.
В Риге также будет облачно, ожидается небольшой дождь и морось. Сохранится слабый ветер, а температура воздуха опустится до +3...+5 градусов.
В понедельник местами сквозь облака будет проглядывать солнце, однако в некоторых районах, преимущественно на западе страны, ожидаются дождь и морось. Утром местами сохранится туман и дымка. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +5...+10 градусов.
В Риге день будет преимущественно облачным, но временами небо будет проясняться. Ожидается слабый ветер, температура воздуха повысится до +7...+9 градусов.